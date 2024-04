Caso Bari, tra mafia e corruzione Pd-M5S sono alla resa dei Conte

In principio fu il Sindaco Decaro, poi il Governatore Emiliano, ora nuova raffica di indagati, arresti e dimissioni a Triggiano e in Regione: il leader grillino rompe il campo largo, che ormai è un camposanto

Test per l’esame di giornalismo sul cosiddetto “caso Bari” e sulla conseguente resa dei Conte (Giuseppe), che ha rotto il campo largo trasformandolo definitivamente in un camposanto. Il candidato consideri che:

Tribunale di Bari (screenshot dal canale YouTube di TRM)

a) Originariamente, un’inchiesta della locale DDA ha portato a 130 arresti per voto di scambio alle Amministrative 2019 e al commissariamento dell’AMTAB, la partecipata comunale per i trasporti.

Logo dell’AMTAB (© AMTAB S.p.A. / Wikimedia Commons)

b) Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha quindi disposto l’invio di una commissione d’accesso per valutare eventuali infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione.

Matteo Piantedosi (immagine dalla sua pagina Facebook)

c) Però il Sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro ha accusato il Viminale di voler sciogliere il Comune a tre mesi dalle elezioni per motivi politici.

Antonio Decaro (immagine dalla sua pagina Facebook)

d) Poi Michele Emiliano, Presidente della Regione e predecessore dell’attuale primo cittadino, ha affermato di aver “affidato” quest’ultimo a una sorella del boss locale Antonio Capriati.

Michele Emiliano (immagine dalla sua pagina Facebook)

e) Il numero uno dell’ANCI ha provato a smentire fuori tempo massimo. Ma ha anche aggiunto che, quando era assessore comunale proprio ai Trasporti, l’ex magistrato si era effettivamente rivolto a qualcuno affinché Decaro venisse lasciato in pace.

f) Antonio Donatelli, Sindaco di Triggiano (provincia di Bari) eletto col sostegno delle liste civiche che fanno capo al Governatore della Puglia, è stato arrestato per corruzione elettorale. L’accusa è quella di aver beneficiato di 2.000 preferenze pagate fino a 50 euro l’una.

Antonio Donatelli (immagine dalla sua pagina Facebook)

g) Nella stessa compravendita di voti sono coinvolti altri politici locali, tra cui Anita Maurodinoia, assessore regionale dem sempre ai Trasporti, che si è dimessa dal suo incarico.

Le conseguenze politiche del “caso Bari”

Ora, il candidato consideri che, dopo gli sviluppi del “caso Bari”, per l’ex bi-Premier volturarappulese non ci sono più «le condizioni per svolgere seriamente le primarie» demogrilline.

Giuseppe Conte (© Governo.it)

Ciò posto, il candidato ha tre secondi per commentare, prescindendo da termini quali “psichiatra”, il fatto che il Pd abbia tacciato Giuseppi di comportamento «incomprensibile» e «sleale».

Anita Maurodinoia (immagine dalla sua pagina Facebook) Logo dell’ANCI (immagine dalla pagina Facebook dell’ANCI)