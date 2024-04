Roma Prati, incendio in appartamento: muore il dentista dei vip

Tragedia all’alba di oggi in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Caposile, a Prati. Nelle fiamme divampate per cause da accertare ha perso la vita un uomo di 69 anni. Il corpo carbonizzato, rinvenuto stamattina alle 6, secondo le informazioni del Corriere della Sera, potrebbe appartenere al proprietario dell’immobile Ernesto Tafuri, dentista, anche se manca l’identificazione ufficiale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre e un’autoscala. L’allarme lanciato da alcuni inquilini e passanti che, avendo visto le fiamme uscire dalle finestre dell’appartamento della vittima, hanno chiamato il 112.

Sul posto anche le forze dell’ordine e i soccorritori che, al quarto piano, hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato del padrone di casa che non era riuscito a mettersi in salvo. Sul posto la polizia che ora indaga per capire cosa sia accaduto. Nel palazzo non ci sono stati altri feriti mentre l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

La vittima, il dentista dei vip

«Se dovesse essere confermata l’identità della vittima, – si legge nell’articolo del Corsera – si tratterebbe del dentista di vip, anche di attori, attrici e personaggi dello spettacolo, arrestato nel 2017 per spaccio». L’uomo, venne anche denunciato per minacce, sempre nel 2017 dal vicino di casa. In merito alla denuncia venne effettuata una perquisizione durante la quale i poliziotti trovarono tre contenitori per alimenti pieni di cocaina.

Una quantità sufficiente per aprire le porte del carcere: quattro etti di polvere, al dettaglio quasi 200mila euro, dei quali il medico non seppe spiegare la provenienza. Nell’appartamento vennero trovate anche cinque spade e circa 500 proiettili per pistola. Per questo venne accusato di detenzione di armi.

Sta ora alle indagini stabilire l’origine dell’incendio e le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.