Roma, caos sulla Metro A: tentativo di borseggio a turisti, due fermati

E’ successo ieri pomeriggio, martedì 24 giugno, a Barberini, all’ora di punta. Ancora una volta, una delle stazioni più centrali e affollate della Capitale è diventata teatro di violenza e paura. A bordo di un convoglio della linea A diretto verso Anagnina, una lite è degenerata rapidamente in una vera e propria rissa. A scatenarla, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, sarebbe stato un tentativo di borseggio ai danni di alcuni turisti.

Il treno era partito da poco dalla fermata Barberini quando le urla hanno cominciato ad attirare l’attenzione. Alcuni passeggeri, rendendosi conto di ciò che stava accadendo, sono intervenuti per fermare i presunti ladri. Ne è nata una colluttazione nella quale sarebbero volati spintoni, colpi con bottiglie e, come spesso accade in episodi simili, è stato usato anche dello spray urticante.

La confusione ha spinto immediatamente alcuni presenti a lanciare l’allarme. All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, due persone – secondo quanto riferito di nazionalità straniera – sono state bloccate mentre cercavano di allontanarsi rapidamente dalla stazione. Entrambe sono state condotte presso il commissariato Esquilino per accertamenti.

Altri possibili complici sarebbero riusciti a dileguarsi nel caos, ma le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione Barberini e dei convogli, con l’obiettivo di identificarli.