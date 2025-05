ROMA BLOCCATA – Con i nuovi bus elettrici spariscono parcheggi e accessi | Non puoi più usare l’auto dove andavi ogni giorno

A breve entreranno in funzione decine di nuovi mezzi pubblici elettrici: ecco tutte le novità che interesseranno i residenti della Capitale.

Nelle prossime settimane il trasporto pubblico di Roma subirà dei forti cambiamenti. I residenti dunque si devono preparare a modificare le proprie abitudini giornaliere, soprattutto i pendolari, che sono soliti prendere il bus per spostarsi da una zona all’altra della città.

L’annuncio da parte della commissione Mobilità è arrivato poche ore fa: entro l’estate avverrà un totale rinnovamento del trasporto periferico, che da anni ha dovuto continuamente fare i conti con mezzi danneggiati o rotti.

Ecco perché sono in arrivo 99 nuovi autobus elettrici, che entreranno in funzione a partire da luglio. Appartenenti alla società cinese King Long, questi ultimi saranno in grado di ridurre notevolmente le problematiche riscontrate nel tempo dai cittadini.

L’arrivo degli autobus elettrici

Sono appena giunti a Civitavecchia i nuovi bus elettrici che entreranno in servizio entro questa estate. Nonostante siano arrivati con un certo ritardo rispetto alla data prestabilita del 30 aprile, questi ultimi saranno presi in consegna da Bis, l’azienda privata che gestisce il trasporto pubblico nella regione Lazio.

Prima della loro introduzione sulle strade della Capitale, gli sforzi si stanno concentrando sull’ultimazione delle stazioni di ricarica che serviranno per rifornire gli autobus. Il presidente della commissione Zannola ha però spiegato che questi mezzi non saranno sufficienti per sostituire l’intera flotta di mezzi pubblici, ma si è sulla buona strada per arrivare ad un 100% di vetture nuove.

Risoluzione delle criticità locali

Tra tutti i lotti di servizio contrattuali, quello est ha visto sostanziale cambiamento positivo nella gestione del trasporto. Gestito da Troiani Srl, il suddetto avrà modo di usufruire esclusivamente di bus nuovi. Al momento è stato confermato l’arrivo di 51 veicoli elettrici ma nei prossimi mesi dovrebbero arrivare tutti quelli che sono stati precedentemente ordinati.

Nel frattempo alcune criticità continuano a perseguitare i residenti, come quella relativa alla linea 041 di Settecamini. Le lamentele da parte degli utenti non fanno altro che aumentare, sebbene siano causate dall’utilizzo di mezzi molto vecchi. Come se non bastasse si sono riscontrati anche problemi legati all’ordine pubblico. Lo scorso mese diversi bus sono stati presi a sassate. Molte di queste situazioni dunque potrebbero sparire con i nuovi bus.