Roma annega, condutture rotte: quartieri sommersi dall’acqua e traffico in tilt | Urgente lo sgombero per la sicurezza

La Capitale non è riuscita a resistere all’ennesima catastrofe naturale: i cittadini sono stati colti alla sprovvista.

Una vera e propria emergenza, quella che si è da poco verificata in uno dei quartieri più conosciuti della Capitale. Ancora una volta è stata la pioggia torrenziale ad aggravare la situazione, mettendo in allarme i residenti e tutti coloro che in quel momento si trovavano sul luogo.

A pagarne le conseguenze più grandi sono stati ancora una volta i conducenti, che fortunatamente hanno evitato la sciagura peggiore, ovvero quella di ritrovarsi in qualche incidente con danni alla propria vettura.

Nonostante il traffico che si è venuto a creare, nessuno ha dovuto fare marcia indietro e cambiare strada per raggiungere la propria destinazione. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e quali imprevisti hanno scosso la circolazione.

Il guasto che ha mandato in tilt un intero quartiere romano

Nel quartiere di Monteverde, situato nei pressi del Tevere, i cittadini si sono svegliati con una brutta sorpresa ad attenderli, che potrebbe aver ribaltato la loro routine. A causa della forte pioggia che si è abbattuta in zona nelle ore precedenti, una conduttura, all’altezza dell’incrocio con via Zambarelli, si è rotta.

Sembra che la causa sia stata un guasto di natura idrica. Non è tutto perché si è verificata anche l’esplosione di un tombino, che ha scosso le persone che si trovano nelle vicinanze. Tutto ha fatto sì che la strada si trasformasse in un vero e proprio fiume.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

A seguito del guasto idrico, sono giunte sul posto due pattuglie della polizia, le quali hanno proceduto alla chiusura immediata della strada. Tuttavia, la circolazione ha subito altre deviazioni, soprattutto quella legata al trasporto pubblico. Tra queste, le linee bus H, 791, 792 e la linea notturna n8.

Come accennato in precedenza, la rottura della conduttura ha mandato pressoché in tilt il traffico nella zona in questione. Tuttavia, grazie al pronto intervento degli addetti, la rete idrica è stata riparata in poco tempo e secondo quanto riferito dalle autorità, la situazione sembra essere tornata alla normalità, inclusi i percorsi effettuati dalle linee autobus sopracitate, eccezion fatta per la linea 870.