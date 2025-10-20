Amore, soldi e lavoro: si muove tutto dal 20 ottobre | Questa settimana diventa decisiva per questi 3 segni

Settimana prossima sarà ricca di sorprese, gratificazioni e conoscenze per tre segni dell’Oroscopo. Leggi l’articolo per scoprire se sarai baciato dalla fortuna!

Esistono due categorie di persone: chi legge tutti i giorni l’Oroscopo e chi lo fa sporadicamente. Nel primo caso una semplice lettura può influenzare l’umore, nel secondo puoi incidere fino a un certo punto.

Fatto sta che almeno una volta la curiosità ha avuto il sopravvento. Non tutti sanno che il loro Oroscopo ha origini che risalgono all’Antica Mesopotamia. I greci svilupparono l’astrologia ulteriormente associando le costellazioni ai miti.

Fu Claudio Tolomeo nel II secolo d.C. che riorganizzò tutte queste conoscenze nella sua opera gettando le basi dell’astrologia occidentale e moderna. Ovviamente da allora tante cose sono cambiate, anche grazie all’ausilio di strumenti di ultima generazione.

Secondo l’Oroscopo della settimana che va dal 19 al 26 ottobre 2025 sembra che ci saranno buone notizie per tre segni zodiacali. Se anche tu sei curioso di scoprire cosa prevedono le stelle per te allora sarebbe opportuno proseguire nella lettura. Il primo segno appartieni a coloro che sono nati nel periodo estivo.

Buone proposte di lavoro e nuovi incontri

Il primo segno in questione è quello della Vergine. Comprende i nati tra il 23 agosto e il 22 settembre, i quali hanno dei punti di forza che li contraddistinguono. In primis si può dire che sono abili nel risolvere dei problemi avvalendosi della propria logica. Vantano di essere persone pratiche, responsabili e con una buona organizzazione che aiuta ad affrontare la quotidianità.

Tuttavia sono anche molto riservati, eccessivamente critici soprattutto verso se stessi. Tuttavia questa settimana sarà proprio il loro spirito di pianificazione che darà dei buoni risultati non solo al lavoro, ma anche nella sfera privata. Per i single ci potrebbe essere la possibilità di fare degli incontri che resteranno impressi nella mente.

Attimi di relax e interessanti sfide

Il secondo segno in questione è quello del Capricorno. Segno di chi è nato tra il 22 dicembre e il 20 gennaio, ha come caratteristiche ambizione, determinazione, approccio pratico alla vita, spirito di responsabilità e disciplina. Per questo motivo c’è l’etichetta del “grande lavoratore”, in quanto c’è massima concentrazione sulla carriera e sul successo. Anche per il Capricorno ci saranno delle novità lavorative in vista con un aumento di stipendio. In ambito sentimentale le coppie avranno modo di ritagliarsi del tempo.

Infine c’è il segno dello Scorpione, ovvero quello per chi è nato in un periodo che va dal 23 ottobre al 21 novembre. Si tratta di persone determinate, intense e con una profonda intuizione ed emotività. Sono affascinati dal mistero e per questo motivo accetteranno nuove sfide che a breve busseranno alla loro porta. Quindi se arriverà una chiamata da un numero che non conosci non esitare a rispondere.