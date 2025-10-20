Bollette luce e gas, cambia fornitore entro novembre e risparmi oltre 30% | Praticamente ti fai l’inverno GRATIS

Con una semplice azione è possibile risparmiare decine di euro sulla bolletta: molti cittadini lo hanno già fatto.

Le bollette rappresentano una di quelle spese domestiche da dover necessariamente affrontare, se non si desidera rimanere senza gas, corrente o acqua. A differenza di altri beni e servizi che vengono utilizzati in casa, le suddette al giorno d’oggi sono essenziali per far fronte alla quotidianità.

È importante dunque riuscire a risparmiare dove è possibile, anche perché i recenti rincari delle materie prime non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, soprattutto per le famiglie che si trovavano già in grossa difficoltà economica.

Uno degli stratagemmi per ridurre il costo della bolletta riguarda il cambio di fornitore. Anche se si tratta di un aspetto che tende a essere sottovalutato, in realtà, questa operazione è in grado di farvi salvare migliaia di euro all’anno.

Il fornitore più economico secondo Altroconsumo

Per risparmiare sul costo della bolletta, la soluzione ideale sarebbe quella di scegliere il gestore più economico. Secondo Altroconsumo, questo titolo appartiene a Octopus Energy, sia per quanto riguarda la fornitura di luce che gas.

La nota organizzazione di consumatori ha preso in esame ben 21 differenti fornitori, analizzando diversi fattori, tra cui le condizioni contrattuali, la gestione e la risoluzione dei problemi e il livello di soddisfazione dei clienti.

Octopus Energy si piazza al primo posto nella lista dei fornitori più affidabili

Octopus Energy si piazza sul gradino più alto del podio in tutte le categorie esaminate. Nello specifico, ha ottenuto un punteggio di 82 nel giudizio dei consumatori, 83 nella soddisfazione sulla trasparenza delle bollette e nella soddisfazione per l’assistenza clienti.

Questi risultati fanno ben sperare per la crescita futura dell’azienda del polpo rosa, che al momento conta più di mezzo milione di clienti. Dopo lo studio pubblicato da Altroconsumo, il team ha voluto esprimere la propria contentezza: “Essere premiati… come fornitore di energia consigliato in Italia ha rappresentato un risultato incredibile… perché indubbiamente il nostro era ancora un nome nuovo, con tutto da dimostrare e da costruire… È un risultato straordinario perché ottenuto grazie al parere delle persone… Insieme stiamo costruendo una compagnia energetica nuova e migliore, fatta per le persone e con le persone”.