Mercatini di Natale, i più belli d’Italia si trovano a Roma | Questi non li devi perdere assolutamente

Un mese di luci, artigianato e grandi eventi serali: il cuore delle feste torna a battere più forte che mai

Ogni dicembre c’è un luogo che più di tutti fa scattare l’attesa del Natale, una piazza che diventa simbolo di tradizione, festa e ritrovo per famiglie, turisti e romani di ogni età. Anche quest’anno quel luogo torna a trasformarsi, a brillare, a cambiare ritmo per un mese intero, riportando al centro della città la magia delle feste e un’idea di Natale che unisce creatività, comunità e identità culturale. Un appuntamento che non è solo un evento, ma un modo di vivere Roma.

L’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni: luci accese dalla mattina fino a notte fonda, artigiani al lavoro, profumi che cambiano tra un banco e l’altro, spettacoli che animano le serate e iniziative pensate per costruire un’esperienza che accompagna adulti e bambini fino all’Epifania. Una tradizione storica che però, per l’edizione 2025/2026, si rinnova e si rafforza con una proposta ancora più ricca e profondamente legata ai mestieri e alle realtà che rendono unica la città.

Artigiani, eventi e serate animate: la piazza che diventa città

Dalle 9 del mattino all’1 di notte nei feriali e fino alle 2 nei prefestivi, la piazza resta viva senza interruzioni. Quest’anno, più che mai, l’obiettivo è riportare al centro l’autenticità: presepi realizzati a mano, addobbi artigianali, giocattoli di legno, idee regalo costruite con creatività e pazienza. Una scelta precisa che punta a valorizzare i mestieri storici della città, quelli che custodiscono il senso più vero del Natale romano.

Il 6 dicembre è previsto il tradizionale giro del Sindaco, che inaugurerà ufficialmente la manifestazione incontrando famiglie, bambini e operatori. Ma la novità più attesa riguarda il calendario degli eventi serali: musica, performance, teatro, concerti e animazioni trasformeranno ogni sera in un appuntamento diverso. Fiore all’occhiello, la Milonga della Pace del 20 dicembre, un’enorme pista a cielo aperto che accoglierà un abbraccio collettivo simbolo di incontro e solidarietà.

Servizi, attività per bambini e un grande impegno sociale

La Festa di piazza Navona non sarà solo mercatini e artigianato. Le Biblioteche di Roma proporranno letture, laboratori creativi e attività dedicate ai più piccoli, mentre sul fronte sociale lo spazio istituzionale ospiterà Atac, gli Sportelli Sociali FARMACAP, il Polo Cittadino Alzheimer, Telefono Rosa, Differenza Donna, la Casa Internazionale delle Donne e altre realtà che operano al fianco della comunità.

A ciò si aggiungeranno le iniziative ambientali di AMA, i percorsi educativi della Centrale del Latte di Roma e gli spazi innovativi della Casa delle Tecnologie Emergenti, che offriranno esperienze digitali immersive. Presenti anche le Onlus CNAI, Didaké e Aletes, impegnate in attività educative, laboratori e consulenze sanitarie per grandi e piccoli.

Tutto questo accompagnerà la città fino al 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana chiuderà un mese di festa, tradizione e partecipazione condivisa. E proprio questo spirito è stato sottolineato dall’assessora Monica Lucarelli, che ha parlato di un’edizione pensata per lasciare il segno, capace di unire radici, innovazione e comunità sotto le luci di una piazza che torna a essere il cuore pulsante del Natale romano.