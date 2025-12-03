Roma ancora paralizzata, automobilisti intrappolati per ore su queste strade | Alberi crollati meteo incerto

Un risveglio da incubo: traffico bloccato ovunque e un albero crollato che manda tutto nel caos

È bastata una notte di pioggia insistente per trasformare l’ingresso a Roma in un percorso a ostacoli. Martedì 2 dicembre la Capitale si è svegliata sotto un cielo grigio e un asfalto scivoloso, e ancora prima dell’alba migliaia di automobilisti erano già fermi in coda, senza sapere quando sarebbero riusciti a raggiungere il centro. Il maltempo, come spesso accade, ha amplificato i problemi di una città già duramente provata dal traffico quotidiano, moltiplicando ritardi, rallentamenti e disagi lungo tutte le principali vie d’accesso.

Le prime segnalazioni arrivano dalle grandi arterie che conducono verso Roma: code che si allungano minuto dopo minuto, automobilisti bloccati a passo d’uomo, e una pioggia battente che non dà tregua. La giornata si preannuncia da subito complicata, con una città che sembra non riuscire a tenere il passo con il maltempo e finisce, ancora una volta, completamente ingolfata.

Ingresso a Roma nel caos: dalla Pontina all’A24, file chilometriche fin dalle prime luci

La via Pontina è stata una delle prime strade a crollare sotto il peso del traffico. Più di cinque chilometri di coda in direzione Capitale, tutte auto dirette verso la Cristoforo Colombo. Un serpentone di veicoli praticamente fermo, che si è formato già prima delle 7 del mattino, costringendo gli automobilisti a lunghissime attese sotto la pioggia.

Sull’A24 la situazione non è stata migliore. All’alba si registravano due chilometri di fila, che si sono trasformati in sette poco prima delle otto, nel tratto tra l’allacciamento con il Gra e lo svincolo della Tangenziale est. Una scena che molti pendolari conoscono fin troppo bene, ma che il maltempo ha reso ancora più complicata. Lunghe file sono state segnalate anche sulla via Appia, sulla Tiburtina, sulla Cassia e sulla via Aurelia, dove i rallentamenti sono partiti già dalla zona Monachina-Casalombroso fino a via degli Aldobrandeschi.

Albero crollato a Piazzale Clodio: strada chiusa e traffico deviato

A peggiorare ulteriormente la situazione è stato un albero caduto a via Dardanelli, nei pressi di Piazzale Clodio, crollato sulla carreggiata intorno alle 7 del mattino. La strada è stata immediatamente chiusa in direzione di viale Angelico, causando ulteriori deviazioni e rallentamenti. Un episodio che ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di sicurezza, mentre il traffico nella zona, già intenso, è andato completamente in tilt.

Secondo i dati TomTom, alle ore 8 a Roma si procedeva in media a 17 chilometri orari, circa quattro in meno rispetto al solito, con un totale di 147 chilometri di code distribuite su tutta la città. Una mattinata che ha messo a dura prova i pendolari, costringendo molti a fermarsi per ore nel traffico o a cambiare percorso all’ultimo momento. La pioggia non ha fatto sconti, e Roma ha mostrato ancora una volta tutte le sue fragilità quando il maltempo colpisce.