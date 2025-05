Roma, a Massimina il progetto dei bus a chiamata funziona: di cosa si tratta

Nove mesi di sperimentazione, oltre 22 mila passeggeri, una soddisfazione del 97% tra gli utenti. A Massimina, quartiere romano alla periferia ovest della Capitale, un progetto innovativo ha funzionato, ha convinto i cittadini, e ora si prepara a diventare modello per un’intera metropoli.

Bus a chiamata, Patanè: “Rispondere al bisogno di capillarità”

Si tratta del “bus a chiamata”, un servizio flessibile che si muove su prenotazione e collega le aree più isolate della città ai nodi principali della rete urbana. Una sorta di taxi collettivo, pubblico e su misura, capace di colmare i vuoti lasciati da linee tradizionali inefficienti o sottoutilizzate.

Il risultato è che l’iniziativa, nata come test, è entrata oggi nella programmazione ordinaria del Comune di Roma e verrà estesa in futuro ad altri 22 quartieri. L’ufficializzazione arriva direttamente dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè: “Il servizio a chiamata è il futuro delle periferie romane. Abbiamo quartieri che sono vere e proprie città nella città, con decine di migliaia di residenti e collegamenti inadeguati. Questo nuovo modello ci consente di rispondere a quel bisogno di capillarità che oggi la rete non riesce a garantire”.

I dati raccolti a Massimina fanno riflettere. La linea 087, una delle due precedenti, portava al massimo otto persone al giorno nelle ore di punta, percorrendo centinaia di chilometri a vuoto. Con il bus a chiamata, invece, si è passati a una media di 82 passeggeri quotidiani, una resa dieci volte superiore e un chilometraggio ridotto, più mirato.

Bus a chiamata, i quartieri coinvolti

In nove mesi sono stati percorsi 108 mila chilometri, contro i 200 mila delle linee precedenti. Ma la differenza più significativa è quella economica: meno chilometri, più passeggeri, costi abbattuti. Secondo le stime del Campidoglio, una rete di 35 mezzi su 15 ambiti costerebbe circa 7,2 milioni l’anno, contro i 9,3 milioni attuali delle linee fisse — con un risparmio anche di oltre 1,8 milioni di chilometri vettura annui.

Non si tratta di un’estensione a macchia di leopardo, ma di una pianificazione strategica. Roma Servizi per la Mobilità ha consegnato uno studio preliminare che individua 22 ambiti urbani ad alta densità e bassa copertura. Zone spesso fuori o a cavallo del Grande Raccordo Anulare, abitate da oltre un milione di persone.

Tra i quartieri interessati ci sono Piana del Sole, Monte Stallonara, Vitinia, Trigoria, Casale di Santa Palomba, Capannelle, Corcolle, Borghesiana, San Vittorino, Case Rosse, Cinquina, Casal Monastero, Labaro, La Storta e Cesano. Realtà spesso considerate “di frontiera” dai residenti stessi, costretti a muoversi in auto per la totale assenza di alternative funzionali.

Bus a chiamata, alto tasso di soddisfazione dopo il progetto pilota

La sfida, ora, è politica e amministrativa. Per attivare il servizio servirà il via libera dei municipi, che dovranno valutare la soppressione di alcune linee esistenti, sostituendole con il modello a prenotazione. Una transizione che richiederà tempo, ascolto e adattamento, ma che potrebbe cambiare radicalmente la quotidianità di migliaia di pendolari.

Il servizio funziona attraverso una semplice prenotazione tramite app. L’utente indica l’orario e il punto di partenza, il sistema elabora il percorso ottimale e assegna il veicolo più vicino. I mezzi — minibus da 8-12 posti — seguono tragitti dinamici, aggiornati in tempo reale in base alle richieste.

Il vantaggio principale? L’eliminazione delle attese infinite e delle fermate vuote. Ogni corsa è utile, ogni chilometro ha uno scopo. E non è solo efficienza: è anche qualità del viaggio. Niente sovraffollamento, posti a sedere garantiti, cortesia del personale. Non a caso, la customer satisfaction del progetto pilota ha toccato punte del 97,1%.

Bus a chiamata, bando entro settembre per i nuovi mezzi

Il prossimo passo sarà la gara pubblica per l’acquisto dei nuovi mezzi. L’Atac, incaricata dal Comune, punta a pubblicare il bando entro settembre. L’obiettivo è avere i 35 veicoli operativi nel 2025 e partire, finalmente, con le nuove sperimentazioni nei territori selezionati.

Ma c’è di più. L’attivazione del bus a chiamata libererebbe fino a 3,2 milioni di chilometri dalla rete fissa, che potrebbero essere riallocati su linee urbane strategiche oggi carenti di frequenze. In altre parole, il nuovo modello non toglie risorse: le redistribuisce in modo più efficiente.