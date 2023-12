Roma 2-0 Napoli, Pellegrini e Lukaku lanciano i giallorossi: Mou torna in zona Champions

Vittoria importante quella dei giallorossi che battono un Napoli nervoso che ha chiuso la gara in 9 uomini. Decisive le reti del subentrato Pellegrini e di Lukaku in pieno recupero che regalano la zona Champions a Mourinho.

Primo Tempo

Avvio a ritmi bassi con le due squadre che si studiano e non affondando nelle rispettive azioni offensive. La prima conclusione la trova la Roma al 16′ con Cristante che spara dal limite ma la palla si perde alta sopra la traversa. Giallorossi al passo dal vantaggio al 20′ con Bove che servito da Belotti spara a porta spalancata ma trova il miracolo di Meret a dirgli di no. Partita incandescente con le due squadre che non risparmiano colpi al limite. Pericoloso il Napoli con Anguissa che al 40′ sporca un tentativo di Osimhen in area ma la palla si perde a lato di poco. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro chiude la prima frazione di gioco, Roma-Napoli 0-0.

Secondo Tempo

Subito Napoli pericoloso in avvio con un tentativo di Zielinski dai 20 metri controllato da Rui Patricio. Al 66′ una sciocchezza di Politano gli vale l’espulsione dopo un calcio volontario diretto al corpo di Zalewski. Tentativo di Lukaku al 75′ che di destro cerca il gol dalla distanza ma la palla passa poco lontano dalla porta partenopea. Roma in vantaggio al 77′ con Pellegrini che riceve in area e batte Meret in girata. Napoli in 9 uomini per l’espulsione di Osimhen per doppio giallo. Ancora Roma pericolosa con Lukaku che al 84′ tenta lo scavetto ma Meret salva. In pieno recupero i giallorossi trovano il raddoppio con Lukaku che in azione di contropiede batte Meret e chiude la pratica. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine all’Olimpico. Roma batte Napoli 2-0.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: il Napoli fa poco per mettere in difficoltà la difesa giallorossa e permette al portiere di vivere una serata tutto sommato tranquilla.

Mancini 6,5: Deciso nei raddoppi su Kvaraskhelia. Chiude a doppia mandata la difesa giallorossa mai in affanno.

Llorente 6,5: Osimhen è un’osso duro ma lo spagnolo ne controlla bene le azioni offensive innescando la pericolosità del nigeriano.

N’Dicka 6,5: il Napoli davanti non ha la solita fame e la difesa giallorossa amministra con poche fatiche.

Kristensen 6,5: dal suo lato c’è la coppia a trazione anteriore Kvara-Mario Rui. L’olandese tiene bene la posizione evitando infilate pericolose.

Cristante 6: serata nervosa quella del mediano giallorosso che nel primo tempo rischia la doppia ammonizione in un minuto per due falli tattici. Graziato

Paredes 6,5: da organizzazione e pulizia al gioco della Roma e quando c’è da giocare duro non tira mai indietro la gamba.

Bove 5,5: l’occasione migliore della Roma capita sui suoi piedi ma spara addosso a Meret con la porta spalancata.

Pellegrini (dal 73′) 7: entra con determinazione e realizza il gol che da un calcio alle critiche e lancia la Roma in zona Champions.

Zalewski 5,5: Politano gli dà più di qualche grattacapo. Non è perfetto nelle chiusure, per sua fortuna la difesa giallorossa è granitica e rimedia.

Belotti 6,5: nel primo tempo crea scompiglio alla difesa del Napoli con la sua fisicità. Scende di rendimento nella ripresa.

Lukaku 7: prova evanescente nel primo tempo. Ci prova in tutti i modi nella ripresa trovando la rete del 2-0 in pieno recupero.

All. Mourinho 7: lo special one torna a vincere un big match lanciando i suoi in piena zona Champions.

Foto: A.S. Roma Facebook