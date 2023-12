Empoli 0-2 Lazio, Guendouzi e Zaccagni illuminano il Castellani: Sarri ritrova i tre punti

Torna a vincere la Lazio che espugna il Castellani seppur soffrendo. I gol di Guendouzi nel primo tempo e Zaccagni nella ripresa regalano tre punti d’oro ai biancocelesti grazie anche a un miracoloso Provedel. Sarri riprende la corsa all’Europa.

Primo Tempo

Partenza determinata dell’Empoli che prova a prendere in mano il gioco ma il vantaggio lo trova la Lazio al 10′ con Guendouzi che dopo un’azione confusa in area riceve palla e batte Berisha con un rigore in movimento. Al 33′ due miracoli di Provedel tengono in piedi i biancocelesti, prima sul tiro di Grassi deviato da Guendouzi e poi sulla girata in area di Maldini su cui si immola il portiere. Dopo due minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Empoli-Lazio 0-1.

Secondo Tempo

Parte forte l’Empoli nella ripresa andando vicino al pareggio al 49′ con Cambiaghi che spara a botta sicura in area piccola ma Provedel salva tutto con un autentico miracolo. Momento positivo per l’Empoli che schiaccia la Lazio all’interno della propria metà campo alla ricerca del gol del pari. Il gol lo trovano i biancocelesti con Mattia Zaccagni che al 66′ si fionda sul pallone ribattuto in area e realizza la rete del raddoppio. Lazio vicinissima al tris con Castellanos che al 82′ si divora un gol a pochi passi dalla porta sparando addosso a Caprile in uscita. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi al Castellani. Lazio batte Empoli 0-2.

Le Pagelle

Provedel 7,5: un doppio miracolo salva la porta biancoceleste nella prima frazione di gioco. Nel secondo compie una parata ‘monstre’ sul tiro di Cambiaghi a botta sicura.

Marusic 6,5: stavolta non commette errori che compromettono la serata biancoceleste. Più concentrato e sicuro rispetto alle ultime uscite.

Patric 7: chiude la saracinesca bloccando tutto ciò che gli capita in zona. Concentrato e determinato, elementi che mancano a gran parte del gruppo biancoceleste.

Gila 6,5: ottava di fila e conferma le buone prestazioni mostrate fin’ora. Rischia il meno possibile e pulisce l’area con interventi al limite ma decisivi.

Pellegrini 6: si limita al compitino. Non incide in fase offensiva dove sbaglia qualche traversone di troppo.

Guendouzi 7: continua il periodo d’oro del centrocampista francese che tiene in piedi la baracca con prestazioni convincenti ed ogni anche un gol decisivo.

Rovella 6: prestazione in agrodolce la sua che soffre il dinamismo di Maldini e fa correre qualche brivido sulla schiena dei tifosi biancocelesti.

Luis Alberto 6: la sua gara dura appena 25 minuti. Ha il merito di iniziare l’azione che porta al gol di Guendouzi. Un problema alla coscia lo costringe al gettare la spugna.

Kamada (dal 25′) 5,5: ha poche chance per colpire. Molte delle colpe sono da attribuire ai compagni che non lo servono a dovere.

Zaccagni 7: i primi 60 minuti li svolge più in ripiegamento che in azioni offensive. Trova il gol del raddoppio dopo un’azione insistita dei suoi che segnano dopo tre tentativi ribattuti.

Immobile: S.V.

Castellanos (dal 20′) 5,5: non ha una mezza occasione da rete per 70 minuti. Al 82′ si divora un gol a portiere battuto, complice l’uscita perfetta di Caprile a tu per tu.

Felipe Anderson 6: qualche spunto dei suoi. La sua serata è illuminata da una luce fioca, si attende che torni ad essere un faro accecante.

All. Sarri 6,5: ritrova la vittoria, importante come il pane in un momento come questo ma la prestazione è sulla lunghezza d’onda delle precedenti. Chi si accontenta gode.

