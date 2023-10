Tre punti importantissimi per la Roma, che non è sembrata in una giornata particolarmente felice, parte bene il Monza che crea più di un grattacapo alla difesa giallorossa, senza mai impensierire Rui Patricio. La svolta della partita arriva quando D’Ambrosio sul finire del primo tempo, già ammonito si fa cacciare dal campo per doppio giallo, fallo da dietro su Belotti. Ripresa divertente con i giallorossi che colpiscono due pali, con Lukaku ed Azmoun, forcing della Roma nel finale, che trova il gol, in pieno recupero, con El Shaarawy che fa impazzire il pubblico giallorosso e regala la vittoria agli uomini di José Mourinho. Stesso Mourinho che si fa cacciare per l’ennesima volta dal campo, e salterà sicuramente la sfida alla sua ex squadra, l’Inter.

Primo Tempo

Parte bene il Monza, che al secondo minuto prova a rendersi pericoloso con Colombo, che prova il cross in area, libera Cristante in fallo laterale. Dopo sei minuti si fa vedere anche la Roma con Cristante, che dal limite dell’area prova la botta, ma viene rimpallato dai difensori del Monza. Ci prova ancora il Monza con Colpani che mette la sfera al centro, nessun problema per Rui Patricio. Al minuto 18 bella azione dei biancorossi che spostano la palla da destra a sinistra, alla fine cross di Kyriakopulos, bravo Cristante che di testa manda in angolo.

Bello uno due tra Belotti e Lukaku al 24′, il nove giallorosso copre bene palla e si guadagna un calcio di punizione dal limite,facendo ammonire D’Ambrosio, sulla punizione successiva Paredes calcia sulla barriera. Al 34′ si accende Spinazzola che sprinta sulla sinistra, mette in mezzo il pallone, bravi i difensori del Monza a liberare l’area. Bellissima azione della Roma al minuto 37 che arriva sul fondo con Belotti, grande inserimento di Aouar che colpisce a botta sicura di testa, ma non aveva fatto i conti con un Di Gregorio strepitoso, che vola e respinge la sfera.

Al minuto 41 ingenuità di D’Ambrosio che, già ammonito, interviene da dietro su Belotti e si guadagna il secondo giallo, e la conseguente espulsione. Al 46′ e ancora decisivo Di Gregorio, che sul un colpo di testa di Belotti servito da Spinazzola, di puro istinto respinge di piede. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Due minuti di gioco e subito Roma pericolosa, Belotti pesca Lukaku in area ma il belga cincischia troppo e Pessina è bravo a recuperare. Al minuto 50 Colpani mette i brividi al pubblico giallorosso, con un tiro a giro dal limite dell’area, pallone che finisce a lato. Spinge la Roma al 55′ con Ndicka che prova il cross, pallone che viene deviato in calcio d’angolo. Altro calcio d’angolo per la Roma al 60′, con Aouar che prova la sortita sulla sinistra, attenti difensori avversari. Dopo un minuto dal loro ingresso in campo, El Shaarawy serve Azmoun che calcia, ma il suo tiro viene ribattuto.

Gran parata di Rui Patricio, al minuto 66 su un tiro dal limite dell’area di Gagliardini, il portiere giallorosso respinge in calcio d’angolo. È entrato bene in campo El Shaarawy che al 71′ serve Aouar che dal limite dell’area calcia, ma ancora i difensori deviano il pallone in calcio d’angolo. Due minuti dopo palo clamoroso di Lukaku, che servito da Azmoun sfiora la marcatura. Al 75′ bella giocata di Vignato che serve Birindelli, attento Rui Patricio a respingere il tiro. Ancora Roma pericolosa all’ottantesimo, con Lukaku che calcia da dentro l’area, pallone ancora respinto da Pablo Marì.

Vicino al gol il Monza al minuto 82, con un tiro di Vignato che Mancini respinge in calcio d’angolo, dal successivo angolo, tiro di Pablo Marì che finisce fuori. Altro palo della Roma con Azmoun, che dopo un batti e ribatti, tira da dentro il limite dell’area calcia ma ancora il palo salva il Monza. Vantaggio della Roma, al 91′ la sblocca El Shaarawy, che dopo una mischia in area calcia e batte il portiere dei biancorossi. Nei 7 minuti successivi non succede più nulla, a parte l’ennesimo cartellino rosso di Josè Mourinho, Roma che vince e si porta a 14 punti in classifica, a meno tre dalla zona Champions.

Pagelle

Rui Patricio: 6,5

Il Monza non si rende quasi mai pericoloso, dirige bene la difesa giallorossa, compie una gran parata su un bel tiro di Gagliardini

Mancini: 5,5

Un po’ in difficoltà nel primo tempo le folate dalle sua parte degli avanti biancorossi, meglio nella ripresa rischia varie volte il cartellino giallo, se lo prende al 78′ per un fallo su Pessina

Cristante: 6

Gioca ancora al centro della difesa, e lo fa bene, con la sua esperienza è sempre tempestivo nelle chiusure

Ndicka: 6

Sempre in sofferenza contro i laterali del Monza, gode di molta libertà per attaccare ma lui è troppo timido

Karsdorp: 6

Non spinge molto anche perchè dalla sua parte il Monza è sempre pericoloso,

Bove: 6

Un moto perpetuo, aiuta sulla destra, ma è pronto a cercare di impostare quando Paredes e in difficoltà, esce al 63 per fare spazio ad El Shaarawy

Paredes: 6

Non si vede quasi mai, anche perchè Colpani non lo lascia dirigere l’orchestra giallorossa come suo solito

Aouar: 6,5

Bravo a contenere e anche ad inserirsi tra le maglie avversarie, come quando chiama Di Gregorio ad una parata strepitosa su colpo di testa a botta sicura

Spinazzola: 6,5

Parte piano, ma dalla metà del primo tempo in poi, mette cross a ripetizione non sfruttati al meglio dai suoi compagni

Belotti: 6

Lotta come suo solito, fraseggia bene con Lukaku e ha il merito di far salire sempre la squadra, sostituito dopo 63 minuti

Lukaku: 6

Un po’ in ombra rispetto alle precedenti uscite, colpisce comunque un palo, e solo la sua presenza mette in apprensione la difesa del Monza

Azmoun (63′): 6

Prende il posto di Belotti, sfortunato nell’occasione del palo colpito, buon ingresso in campo

El Shaarawy (63′): 7

Entra bene in campo prova a mettere un po’ di vivacità alla manovra, realizza al 91′ il gol che vale 3 punti importantissimi

Zalewski (74′): 6

Entra bene in campo, crea una costante superiorità numerica sulla fascia

Llorente (74′): 6

Nella bagarre finale ci mette buona esperienza e intelligenza

Kristensen (79′): s.v.

