Sassuolo-Lazio 0-2: i biancocelesti espugnano il Mapei Stadium e conquistano la terza vittoria consecutiva

Ottima prova della Lazio che chiude il primo tempo in vantaggio di due reti grazie ai gol di Felipe Anderson e Luis Alberto. Biancocelesti spumeggianti per gran parte del match che controllano il risultato nella ripresa. Tre punti importanti per la classifica e terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Sarri e di Martusciello.

Primo Tempo:

La Lazio parte bene e si rende pericolosa con Luis Alberto al terzo e all’ottavo minuto. Poi ci provano Guendouzi e Castellanos ma il Sassuolo non corre grandi rischi. Felipe Anderson impegna Consigli al 18′ che mette in angolo, dagli sviluppi, biancocelesti vicino al vantaggio con la traversa colpita da Romagnoli.

Gol Lazio al 27′ con Felipe Anderson, che sfrutta un pallone recuperato dal Mago e il conseguente assist del Taty Castellanos.

Primo giallo del match ai danni di Pedersen al 31′, due minuti dopo ammonito anche Rovella.

Raddoppio della Lazio al 35′ con Luis Alberto che beffa l’estremo difensore neroverde con un bel tiro.

Ammonito Pedro al 44′ e tre minuti di recupero concessi dal Direttore di Gara nella prima frazione di gioco.

Secondo Tempo:

Triplo cambio per il Sassuolo a inizio ripresa, fuori Ruan, Pedersen e Racic, dentro Erlic, Vina e Thorstvedt. Cambia anche Martusciello al 54′, fuori Pedro e Rovella, dentro Zaccagni e Cataldi.

Neroverdi in avanti per cercare di recuperare il risultato e biancocelesti pronti a colpire in contropiede. Palo clamoroso di Cataldi al 57′ e azione pericolosa di Guendouzi un minuto dopo.

Lazio in 10 al 62′ per rosso diretto ai danni di Provedel, ma l’arbitro torna sulla sua decisione e revoca il cartellino. Ammonito Immobile dalla panchina a seguito delle proteste.

Al minuto 67 Guendouzi lascia il campo per il subentrante Vecino. Zaccagni impegna Consigli al 74′ e giallo per Luis Alberto un minuto più tardi. Ammonito anche Cataldi al 76′, è il quinto giallo in casa Lazio. Castellanos lascia il campo per Ciro Immobile e Kamada prende il posto di Luis Alberto.

Vecino, che aveva già scaldato i guantoni di Consigli qualche minuto prima, ci prova ancora ma non inquadra la porta da posizione molto favorevole al 82′. Altro legno colpito dalla Lazio al 90′ che portano a tre il conto della gara. L’arbitro concede 5′ minuti di recupero.

La partita volge al termine senza ulteriori emozioni e la Lazio conquista la sua terza vittoria consecutiva tra Campionato e Champions League.

Pagelle:

Provedel (6)

Lazzari (6,5)

Romagnoli (6,5)

Patric (6,5)

Marusic (6)

Rovella (6,5)

Luis Alberto (7,5)

Guendouzi (7)

Felipe Anderson (7)

Castellanos (7)

Pedro (6)

Zaccagni (6,5)

Cataldi (6)

Vecino (6,5)

All. Martusciello (6,5)

Foto SS Lazio Facebook

