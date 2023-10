Bologna 2-1 Frosinone: sconfitta di misura per i gialloblu che escono dal Dall’Ara a testa alta

Un Frosinone che esce a testa alta da Bologna nonostante la sconfitta di misura. Peccato per quei minuti centrali del primo tempo, con il doppio vantaggio dei felsinei, che hanno condizionato la gara. Nella ripresa i gialloblu provano a rimediare e sfiorano il pari nel finale

Primo Tempo:

Inizio combattuto a centrocampo con le due squadre che pressano alto. Dopo quasi 20 minuti senza occasioni, i gialloblu vanno al tiro con Oyono che impegna Skorupski e sul capovolgimento dell’azione è il Bologna a passare in vantaggio al 19′ con Ferguson che mette dentro a porta vuota.

Tre minuti dopo De Silvestri di testa beffa Turati e porta i rossoblu sul doppio vantaggio. Al 40′ ci prova Mazzitelli con un siluro da fuori, palla che esce di un soffio. Dopo 2′ di recupero l’arbitro manda tutti nello spogliatoio.

Secondo Tempo:

Si ricomincia con gli stessi undici della prima frazione di gioco. Al 56′ doppio cambio per il Frosinone, fuori Cheddira e Garritano dentro Cuni e Baez. Un minuto dopo capitan Mazzitelli sfiora nuovamente il gol che avrebbe riaperto la gara.

Gol Frosinone al 62′ con Soulé che su rigore concesso, dopo consulto al VAR, per un fallo di Beukema su Cuni, dimezza le distanze e riapre il match.

Gialloblu alla ricerca del pareggio e in ripartenza Orsolini manca di poco il bersaglio. Ancora un doppio cambio per Di Francesco al 75′, fuori Reinier e Barrenechea dentro Ibrahimovic e Brescianini. Nel finale entra anche Kaio Jorge al posto di Oyono e Marchizza si divora il gol del pari nei minuti di recupero.

Pagelle:

Turati (5,5) Non benissimo oggi ma incolpevole sui gol incassati.

Oyono (6) Gioca semplice e ordinato. Sempre importante il suo contributo.

Romagnoli (6,5) Sempre una garanzia lá dietro. Baluardo.

Okoli (6) Mette fisico e centimetri, buona la sua partita.

Marchizza (5) Peccato per quel pallone spedito fuori. Non brilla in questa gara.

Mazzitelli (5,5) Il capitano è sempre un punto di riferimento per i compagni. Il doppio giallo non gli fa raggiungere la sufficienza.

Barrenechea (6) Solito metronomo del centrocampo gialloblu. Buona prestazione.

Soulé (6,5) Sua la rete che rimette in discussione la gara, buona prestazione.

Reinier (5,5) Da lui ci si aspetta di più. Ben ingabbiato dai giocatori avversari.

Garritano (5,5) Prova di sacrificio e abnegazione, soffre sulla sua fascia di competenza.

Cheddira (5) Corre tanto ma non incide sulla partita. Da rivedere.

Cuni (6) Entra bene portando scompiglio nella difesa felsinea, poi sparisce nel finale.

Baez (6) Entra bene dando qualità al centrocampo gialloblu.

Ibrahimovic (6) Prova a fare il massimo per riacciuffare il pari, bell’ingresso in campo.

Brescianini (5,5) Non incide come vorrebbe il mister ma non male la sua prova.

Kaio Jorge (SV)

All. Di Francesco (6) I cambi sono giusti e tempestivi, per poco non esce con il pareggio.

Foto: Frosinone Calcio Facebook

© Riproduzione riservata