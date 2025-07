RISPARMIO INVISIBILE – Ti rimborsano anche mentre paghi Netflix, Amazon e bollette: ti spiego il sistema delle carte guadagno | La nuova moda

Vuoi guadagnare senza muovere un dito? Adesso lo potrai fare senza rendertene conto. Andiamo a scoprire come avere soldi in più nel portafoglio.

Le spese extra possono essere dietro l’angolo pronte a saltar fuori all’improvviso ed ecco che si è costretti a svuotare il salvadanaio. Ci sono vari rimedi da poter prendere in considerazione è uno di questi consiste nel non riempire fino all’orlo il carrello della spesa.

C’è anche colui che sacrifica una serie di uscite per arrivare dignitosamente a fine mese e mettere da parte del denaro per le vacanze estive. Inoltre c’è chi opta per la regola del 50 30 20 che consiste nel gestire il proprio budget suddividendo lo stipendio in tre categorie: 50% per le spese necessarie, il 30% per lo svago e il divertimento e il 20% per il risparmio.

Chi ha uno stipendio di 2.000 euro al mese dovrebbe destinare 1.000 euro alle spese necessarie, 600 euro alle spese di piacere e 400 euro ai risparmi. In questo modo si potrà mettere da parte nell’arco di un anno 4.800 euro! Eppure non devi stupirti se verrai a conoscenza del fatto che queste non sono le uniche soluzioni per risparmiare!

Anzi si potrebbe anche arrivare a un guadagno ulteriore tenendo conto di uno strumento di pagamento che da anni sta spopolando. Sul sito money.it è riportato tutto nel minimo dettaglio.

Risparmiare senza fare lavoro extra, adesso è possibile

Stiamo parlando di una carta di pagamento, di solito è una carta di debito o di credito, e offre un rimborso in denaro sugli acquisti effettuati. Il rimborso varia a seconda della classe dell’emittente, però solitamente si aggira tra lo 0,5% e il 3% della spesa. Alcune carte, invece, offrono dei rimborsi più elevati per un periodo limitato o volendo per specifiche categorie di spesa.

Degli esempi sono Blu American Express che offre l’1% del rimborso sugli acquisti e Carta di Credito Compass che premia gli acquisti con promozioni e rimborsi. Addirittura la Carta di Debito BBVA offre rimborsi del 3,5% ogni mese su tutti gli acquisti. C’è anche la Icardi Visa che offre un rimborso del 10% sulle spese, fino a 15 euro per transizione e 150 euro a semestre.

Ecco ulteriori informazioni su questi strumenti di pagamento

Stiamo parlando della carta con cashback, uno strumento di pagamento che si sta facendo sempre più strada nel mondo dell’economia sostituendo man mano i soldi cartacei. Se ancora non ne hai una devi sapere che ci sono dei dettagli da prendere in considerazione prima di intascarne una.

Bisogna controllare la percentuale del cashback, le categorie merceologiche e partner convenzionati, le modalità di accredito del cashback, limiti e soglie del rimborso, app e servizi digitali. Esiste una classifica delle sette migliori carte con cashback e al primo posto c’è Hype Base/Next.