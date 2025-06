SCOPERTA NEL LAZIO – Sembra un set di Indiana Jones ma ci arrivi a piedi dal parcheggio | Completamente gratis

Ami l’avventura e hai sete di conoscenza proprio come Indiana Jones? Allora questo luogo del Lazio fa al caso tuo.

Chi non conosce le mitiche avventure di Indiana Jones? Si tratta di uno dei personaggi immaginari creati da George Lucas in omaggio agli eroi d’azione dei film degli anni 30 del XX secolo. È un archeologo che compare sia nel film cinematografici sia nel piccolo schermo.

Uno dei tanti attori che ha prestato il volto a questo personaggio è stato Harrison Ford. Ha un abbigliamento che non passa inosservato, uno spiccato senso del umorismo e ha una profonda conoscenza degli antichi civiltà.

Per questo motivo ha sempre accettato di andare all’avventura esplorando luoghi del tutto disabitati immersi nel verde. Hanno fatto uno sfondo vari luoghi dell’America, ma se vuoi rivivere le stesse emozioni basta recarti nel Lazio.

Esatto, hai capito bene! A pochi passi da Roma c’è un posto che potrebbe fare al caso tuo. Andiamo a scoprire qual è.

Recati in questo luogo insolito del Lazio e non te ne pentirai

Il luogo in questione non è altro che un sito archeologico preistorico, etrusco, romano e medievale e si trova nei pressi di Vetralla. È un comune italiano di 13.370 abitanti della provincia di Viterbo ed è collocata sul versante occidentale dei Monti Cimini nei pressi del lago di Vico. Secondo fonti certe pare che sia stato abitato dagli etruschi e successivamente dei romani.

Tra le architetture religiose è possibile visitare le Chiese di San Pietro, di San Francesco, di Sant’Angelo, di Santa Maria e di Sant’Antonio Abate. Per quanto riguarda l’architettura i civili c’è il Monumento ai caduti, opera di Pietro Canonica e tra i siti archeologici ci sono le necropoli, ovvero i luoghi di sepoltura di epoca etrusca. Uno in particolare è nota e si estende tra i solchi scavati dal Fosso di Biedano, il Fosso di Pile e dell’Acqua Alta.

Esplora una piccola realtà immersa nel verde lontana dal caos

Stiamo parlando della spettacolare necropoli di Norcia, la cui origini risalgono addirittura all’Età del Bronzo. In passato era attraversata da un importante via di comunicazione, la Via Clodia, che metteva in comunicazione la Caput Mundi con le province etrusche. Inoltre nel Medioevo era presente un centro abitato per via dei resti del Castello della famiglia Di Vico.

Puoi ammirare la Tomba Ciarlanti, la Tomba Smurinas, la Tomba Prostila e la Tomba Caronte. Da non dimenticare la Tomba dei Lattanzi. Purtroppo questa città fu abbandonata nel 1453 per colpa di una grave epidemia di malaria e attualmente si può solo visitare. Non ci crederai, ma l’ingresso è libero e avrai la possibilità di camminare tra i ruderi sparsi, testimonianze di un passato glorioso.