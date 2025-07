MATERASSO PIENO DI ACARI – Non serve acqua né prodotti: il trucco giapponese funziona in 30 secondi | Pulizia perfetta e sicurezza

Non ci crederai, ma esiste un rimedio efficace contro gli acari. Economico e alla portata di mano di tutti, non deluderà le aspettative di nessuno.

Coloro che sono alle prese con le faccende domestiche non tralasciano alcun dettaglio proprio per garantire pulizia e ordine in ogni angolo della casa. Tanti sono i saggi consigli tramandati dalle nostre nonne e che ancora oggi rappresentano davvero una salvezza per chi non tollera il disordine o la scarsa igiene.

Di certo i nemici più temuti da chi si occupa delle faccende domestiche sono gli acari della polvere. Si tratta di animaletti che ricordano i ragni e non sono facili da individuare a occhio nudo. Si annidano negli angoli più caldi e umidi entrano in simbiosi con oggetti impolverati come tappeti, tende, pupazzi di peluche, materassi e cuscini.

Purtroppo c’è chi soffre di allergia e per questo bisogna lavare costantemente in lavatrice ad alte temperature alcuni oggetti menzionati prima. Infatti i peluche devono essere lavati ogni due settimane e devono essere collocati nel freezer per 24 ore. È anche importante arieggiare e soleggiare le stanze.

Molti non sanno che esiste una tecnica giapponese che può risolvere il problema degli acari presenti nel materasso senza nemmeno utilizzare l’acqua! Questa tecnica è utilizzata da anni e consiste nell’utilizzare ingredienti naturali e tecniche di ventilazione. Se sei curioso prosegui nella lettura.

Addio acari della polvere! Dal Giappone arriva la soluzione

La tecnica fa ricorso a un elemento presente nei mobili della cucina ed è utilizzato soprattutto per preparare un determinato prodotto alimentare a contatto con il fuoco. Andando nello specifico, è idoneo per la preparazione di piatti che richiedono una cottura prolungata e i suoi granuli rilasciano il sapore lentamente.

Può essere anche ottimo per deumidificare l’ambiente, rimuovere le macchie dai tessuti, allontanare le formiche, pulite l’argenteria e addirittura il materasso. Stiamo parlando del sale grosso.

Ecco tutti i passaggi da fare per un materasso da sogno

Sul sito sfpdentalserviceversilia.it sono stati spiegati alla perfezione i passaggi per realizzare questo trucco. Innanzitutto si deve cospargere sulla superficie del materasso in sale grosso. Lo strato deve essere abbondante. Poi si deve attendere un’ora perché il tempo necessario per assorbire sia l’umidità che gli odori.

Alla fine bisogna rimuoverlo usando un aspirapolvere per essere certi di rimuovere il tutto dal materasso. In alternativa si può fare ricorso a una spazzola setole morbide. Il sale oltre a tenere lontani gli acari non danneggia assolutamente il tessuto del materasso. Per questo motivo è un degno sostituto di prodotti chimici che magari richiedono risciacquo.