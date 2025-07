EMERGENZA CALDO – Da oggi a Roma si vive solo col climatizzatore: il caldo è già oltre i 38 gradi | La città è paralizzata

In arrivo giorni di fuoco per la Capitale e gran parte dello stivale: le previsioni di inizio estate non promettono nulla di buono.

La stagione estiva è appena cominciata così come la prima emergenza meteo. Le alte temperature infatti non daranno pace a milioni di italiani, che saranno costretti a correre ai ripari nel corso della prossima settimana.

Da un lato i mesi più caldi dell’anno sono sinonimo di sole, mare e relax, ma dall’altro, se non si prendono le dovute precauzioni, i suddetti possono causare spiacevoli condizioni per la propria salute, dovute per l’appunto all’afa estrema.

Le piogge improvvise, che hanno da poco colpito tutta l’Italia e che si stanno allontanando in questo momento dal Meridione, lasceranno pian piano spazio al caldo intenso, anticipano il meteo tipico di fine luglio/inizio agosto.

Le previsioni dei prossimi giorni: Roma e l’alta pressione

L’alta pressione ormai sta dominando il Mediterraneo, portando il bel tempo ma anche un caldo intenso, soprattutto nel Centro Italia, Lazio incluso, dove nelle scorse ore si è verificata una allarmante instabilità caratterizzata da piogge intense.

Quest’ultima però ha da poco lasciato spazio a giornate soleggiate, durante le quali però si dovrà fare i conti con temperature elevate, che nel pomeriggio romano possono raggiungere i 34 gradi. Un periodo dunque da non sottovalutare da un punto di vista fisico e psicologico.

Una settimana laziale all’insegna dell’afa

Da domani fino alla fine del week end non ci saranno particolari variazioni meteorologiche né a Roma né nel resto del Lazio. Il tempo soleggiato prevarrà nel corso delle ore pomeridiane, con temperature che si aggireranno in media tra i 31 e i 33 gradi. Invece, durante le giornate di sabato e domenica, queste ultime tenderanno leggermente a crescere, sfiorando i 35 gradi.

Da aspettarsi quindi un cielo azzurro e limpido, sia in centro città che lungo la costa laziale. Una condizione perfetta dunque per recarsi in spiaggia, immergersi in acqua o magari fare una bella passeggiata in compagnia. Tuttavia, come accennato in precedenza, è sempre buona cosa proteggersi dai raggi solari e dal caldo, ragion per cui si consiglia sempre di rimanere idratati e applicare la crema solare.