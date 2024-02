Risparmio famigliare, se fai come i giapponesi ti crei un bel tesoretto: questo metodo è semplice ma geniale

Risparmio famigliare, fai come i giapponesi. Con il loro infallibile metodo avrai ben presto a che fare con un vero tesoretto.

In un momento decisamente duro che sta attraversando il nostro Paese dobbiamo necessariamente stringere i denti e darci da fare per cercare di rimanere a galla. Chiaramente non è facile riuscirci e anche i più coraggiosi o dotati di sangue freddo tendono talvolta a cedere e a donarsi allo sconforto.

Lo leggiamo chiaramente sui Social che, si sa, da anni e anni sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip. Fatto sta che, facendo squadra, sfogandosi con tante persone e organizzandosi meglio anche per quel che concerne il classico bilancio familiare di certo potremo risolvere almeno un poco la situazione che non è delle migliori.

Ovviamente per stare bene è fondamentale avere un lavoro. Se non lo si ha è difficilissimo tirare avanti. Per questo motivo non bisogna arrendersi innanzi alle porte in faccia ricevute e continuare a cercarlo se lo si ha perso. Anche pensare concretamente a piani B se non addirittura C è un altro valido consiglio. Come lo è seguire un trucchetto per risparmiare in famiglia nato in Giappone.

Risparmio familiare, fai come i giapponesi e ti ritroverai un tesoretto

Ormai ci è entrato in testa e lo ripetiamo sia ad alta voce sia mentalmente che sia d’uopo, vista la grande crisi e i pazzeschi rincari che hanno fatto capolino pure in Italia, risparmiare il più possibile. Nel farlo però non dobbiamo però rovinarci l’esistenza e riuscire dunque a vivere una vita più che dignitosa e possibilmente serena.

Imparare per esempio a godere delle piccole gioie che il mondo può ancora regalarci come un magnifico tramonto o una spettacolare alba o una passeggiata al parco sotto casa è un altra valida dritta. E poi cerchiamo di aver ben chiaro, tornando al lato economico, quali sono i nostri guadagni e le nostre spese, soprattutto quelle fisse. Ora potremo farlo. Basta armarci di un quaderno e di una biro.

L’infallibile metodo Kakebo

Con il metodo Kakebo di certo ci riusciremo alla grande. Per iniziare segniamoci i nostri guadagni, nonché le spese, rieccole loro, che dobbiamo sostenere ogni mese. Decidiamo una cifra che vogliamo risparmiare e una che dobbiamo tenere da parte per gli extra e le spese improvvise. Ogni volta che ne affrontiamo una, sia fissa che imprevista, appuntiamola con cura, con tanto di cifre e data.

E quando lo facciamo dobbiamo trovare una giusta collocazione per esse tra le seguenti categorie: quelle legate alla sopravvivenza ( cibo e medicine), agli optional ( pranzi e cene fuori, shopping,), alla cultura ( teatro, cinema, libri, mostre) e agli extra ( regali, mobili , riparazioni). A fine mese verifichiamo ogni cosa e ripianifichiamo tutto quanto per le settimane successive.