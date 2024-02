70 euro in più in bolletta, la tassa non c’entra nulla con la corrente elettrica: tagliala con questo documento

70 euro in meno in bolletta, puoi averli. Puoi tagliare questa tassa con un documento.

Parliamoci molto chiaramente. Ogni volta che riceviamo una bolletta, sia essa cartacea che digitale, contiamo fino a cento prima di leggerla e di aprirla. Incrociamo le dita e ci auguriamo dal profondo del cuore che i costi da sostenere a sto giro non siano poi così alti o comunque minori di quelli che abbiamo affrontato negli scorsi mesi.

Fatto sta che di certo non troveremo segnalate cifre basse, soprattutto se parliamo di energia elettrica che indubbiamente consumiamo parecchio all’interno delle nostre case. Con l’arrivo poi dello smart working che ormai è molto attivo anche nel nostro Paese per tantissime realtà oltre che per liberi professionisti ovviamente i consumi in tale direzione sono aumentati a dismisura.

Ciò dobbiamo, per così dire, metterlo in conto. Ovviamente ora che siamo ancora in inverno pure i riscaldamenti incidono e non poco in bolletta. Stiamo poi attenti a non tenere eccessivamente accesi il forno principale e gli altri fornetti e di puntare maggiormente sulla modalità di cottura ventilata che è più veloce ed economica visto che utilizza una sola resistenza.

70 euro subito meno in bolletta, la tassa che puoi eliminare

Attenzione anche a lasciare attaccati alla presa della corrente gli elettrodomestici che non usiamo, compresi quelli piccoli. Anche così consumano. Occhio anche a lasciare nella modalità stand by i televisori e i nostri pc. Quando non li utilizziamo spegniamo tutto, scolleghiamoli dalla corrente e dalle eventuali ciabatte, che poi andranno a loro volta spente e scollegate.

Altro valido consiglio consiste nello spegnere sempre le luci in una stanza quando si esce, così come cercare di sfruttare il più possibile la luce naturale che non è solo un vero toccasana per la salute del nostro portafoglio ma anche delle nostra psicologica, dal momento che ci dona tanto buonumore. Infine, per togliere 70 euro dalla bolletta, basta inviare questo documento.

Il Canone Rai, controlla se puoi non pagarlo

La cifra poco fa espressa corrisponde al pagamento di una tassa che pesa sulla testa degli italiani come una sorta di Spada di Damocle. In tantissimi si sono battuti come dei leoni al fine fosse abolita ma così non è stato. Parliamo del Canone Rai che paghiamo da anni proprio tramite l’accredito nella bolletta dell’energia elettrica. Tuttavia alcuni consumatori possono non pagarlo.

In primis parliamo di chi non possiede un apparecchio elettrico, di militari e di diplomatici stranieri che operano nel nostro Paese. In secundis non devono pagarlo gli over 65 che possiedono un reddito annuo inferiore agli 8mila euro. Tuttavia l’esenzione non avviene automaticamente. Bisogna inviarne la richiesta, con tutta la documentazione, all’Agenzia delle Entrate.