Rimonta amara, la Lazio saluta l’Europa: in semifinale va il Bodø/Glimt

Gara per cuori forti all’Olimpico. I biancocelesti aprono le danze con Castellanos e trovano il sorpasso prima con Noslin, allo scadere dei regolamentari, e poi con Dia. Il gol di Helmersen porta la sfida ai tiri di rigore, decisa dagli errori fatali di Tchaouna, Noslin e Castellanos.

PRIMO TEMPO

20′ – La Lazio trova il vantaggio al primo affondo. Azione caparbia di Isaksen che serve Castellanos a centro area: il colpo di tacco del Taty si infila in rete e sblocca il match.

30′ – Biancocelesti che arrembano verso l’area avversaria in cerca del raddoppio. Regge l’urto la corazza dei norvegesi.

45′ – Traversa di Zaccagni!! Recupera palla Gila sul lato destro e serve l’accorrente numero dieci che di testa, dall’area piccola, trova la parte alta del legno.

45′ + 3′ – Finisce il primo tempo all’Olimpico: Lazio-Bodø/Glimt 1-0.

SECONDO TEMPO

59′ – Il Bodo si divora il gol del pareggio. Hauge si invola verso Mandas e spara a botta sicura: salva Mandas in calcio d’angolo.

63′ – Enorme occasione per Castellanos: servito da Pedro, il Taty ha un rigore in movimento ma scivola al momento del tiro e spreca clamorosamente.

90′ + 3′ – GOL DELLA LAZIOOOOO!!! TIJJANI NOSLIN. Azione dirompente della Lazio in area di rigore: la sponda di Vecino finisce dalle parti Noslin che di destro fa esplodere l’Olimpico.

90′ + 5′ – Gara ai supplementari: Lazio-Bodø/Glimt 2-0.

TEMPI SUPPLEMENTARI

98′ – LA LAZIO LA RIBALTA!! BOULAYE DIA!! Pennellata di Guendouzi per la testa dell’attaccante senegalese, decisivo nel mettere in rete a porta vuota.

108′ – Accorcia le distanze il Bodø: dopo un errore di Hysaj il pallone finisce dalle parti di Maatta che serve Helmersen, bravo nel battere a rete di testa.

120′ + 2′ – Finiscono i tempi supplementari: qualificazione che si deciderà ai calci di rigore.

CALCI DI RIGORE

Hauge: parato.

Dia: gol.

Fet: gol.

Tchaouna: parato.

Sorli: gol.

Noslin: fuori.

Moe: gol.

Guendouzi: gol.

Berg: fuori.

Castellanos: parato.

I norvegesi vanno in semifinale di Europa League. Lazio-Bodø/Glimt 5-5 c.d.r.

LE PAGELLE

Mandas 7: oramai non è più una novità. Si fa trovare pronto in almeno 2 occasioni clamorose per gli ospiti. Il gol di Helmersen lo prende in controtempo lasciandolo senza scampo.

Marusic 6,5: amministra le sortite degli ospiti cercando di supportare l’estro di Isaksen in fase offensiva.

Romagnoli 6,5: stoppa ogni tentativo di reazione da parte del Bodø comandando la linea difensiva da vero leader.

Gila 7: la pressione della Lazio arriva fino al limite dell’area avversaria e lo spagnolo non si tira mai indietro quando bisogna andare a riprendere il pallone.

Lazzari 6,5: fa un’unica cosa importantissima: strappa il pallone dal possesso dei norvegesi per servirlo sui piedi di Isaksen che trova la deviazione vincente di Castellanos.

Rovella 7: letture perfette e quel pizzico di grinta che serve per cercare l’impresa. Quando il pallone è tra i suoi piedi, si è tutti più tranquilli.

Guendouzi 7: mette muscoli e polmoni su ogni azione della Lazio.

Isaksen 7: tra i più dinamici del reparto offensivo. Mette in continua apprensione la difesa del Bodø servendo l’assist per il vantaggio di Castellanos.

Pedro 6,5: ci prova in tutti i modi. Al volo, di destro, di sinistro ma la precisione e la fortuna non sono dalla sua parte.

Zaccagni 6: fatica terribilmente a rendersi pericoloso. La traversa gli nega la gioia nel primo tempo. Cerca il gol della serata su punizione ma Haikin gli dice di no.

Castellanos 7: regala una grande speranza ai tifosi dopo appena 20 minuti di gioco grazie al gol che sblocca il match. Peccato resti l’unico sussulto della sua serata.

All.Baroni 6: la squadra mette tutto, come chiesto dal proprio tecnico. Il miracolo sportivo riuscito viene sporcato dal gol di Helmersen e dall’imprecisione nei tiri di rigore.

Foto: S.S.Lazio Facebook