Rilancio Lazio, Taty e Dia piegano il Genoa: 0-2 a Marassi

Reazione convincente dei biancocelesti che rilanciano i sogni Champions e spazzano via l’incubo Bodo. Le reti di Castellanos, nel primo tempo, e Dia nella ripresa mettono un mattoncino importante in’ottica quarto posto, agganciando la Juventus.

PRIMO TEMPO

13′ – Grandissima occasione per il Genoa con Pinamonti, fondamentale l’intervento di Mandas che nega al Grifone il vantaggio.

22′ – Cartellino rosso per Sebastian Otoa. Fallo da ultimo uomo del centrale su Zaccagni, fermato fallosamente poco prima dell’ingresso in area. Espulsione diretta.

31′ – LAZIO IN VANTAGGIO, GOL FANTASTICO DI CASTELLANOS. Azione corale dei biancocelesti che trovano campo sulla sinistra, il cross di Pellegrini pesca la sforbiciata aerea del Taty che va in doppia cifra in campionato.

45′ + 8′ – Termina il primo tempo dopo 8 minuti di recupero: Genoa-Lazio 0-1.

SECONDO TEMPO

57′ – Rovella vicino al raddoppio! Azione dirompente di Pellegrini che mette un bel filtrante, in area piccola, su cui si avventa il regista biancoceleste: il destro in spaccata sfiora il palo alla sinistra di Leali.

64′ – 0-2 LAZIO! BOULAYE DIA! Palla visionaria di Rovella in verticale che premia il movimento del bomber senegalese: diagonale sul palo lungo e palla nel sacco.

71′ – Altro epilogo della gara. Espulso Belahyane! Intervento scomposto del centrocampista appena entrato che, dopo una revisione al Var, viene allontanato dal terreno di gioco.

LE PAGELLE

Mandas 7: l’uomo in più nel momento del bisogno. Tiene in piedi i suoi con un intervento fulmineo che strozza l’urlo in gola a Pinamonti. Non si scompone nemmeno di fronte ai fumogeni ed i petardi lanciati dai tifosi genoani nella sua direzione.

Lazzari 6: va vicino al Jolly dalla lunga distanza salvato in angolo da Leali. Esce poco prima del fischio finale della prima frazione a causa dell’ennesimo stop muscolare di una sfortunata carriera.

Gila 7: l’immagine della sua gara è il recupero flash su Ekuban lanciato a rete. Mette una pezza su ogni lavoro sporco che circola in area biancoceleste scacciando via ogni spauracchio di rimonta.

Romagnoli 6,5: conferma l’ottimo momento di forma mettendo il fisico sulle azioni sporche e la testa quando c’è da gestire.

Pellegrini 6,5: Tavares non c’è, ma il numero 3 non lo fa rimpiangere. Un moto perpetuo sulla fascia sinistra, costanza e rapidità condita dalla ciliegina sul destro volante di Castellanos che sblocca il match.

Rovella 6,5: prestazione non pulitissima sul piano del possesso. Illumina la sua gara con il passaggio visionario, per il movimento vincente di Dia, che chiude la gara.

Guendouzi 6: rischia la frittata dopo appena 10 minuti. Lo scivolone che spalanca la strada a Pinamonti trova un Mandas prontissimo a togliere la voce ‘uno’ sui gol del Genoa. Prende confidenza con la gara in ritardo, mostrando segni di fatica assolutamente comprensibili.

Zaccagni 6,5: duetta bene con Pellegrini creando i maggiori pericoli proprio su quel binario. Cerca la soluzione dalla distanza senza eccellere nella precisione.

Dia 7: esce allo scoperto nel momento più opportuno. Nascosto tra le maglie rossoblù per tutta la gara, trova il movimento vincente, premiato dal filtrante di Rovella, che spacca in due la gara.

Marusic 6: inizia da esterno d’attacco, finisce da esterno di difesa. È il tuttofare della Lazio di Baroni che, quando c’è da trovare una una soluzione d’emergenza, può contare sulla duttilità tattica del montenegrino.

Castellanos 7,5: il gioiello in sforbiciata è da copertina per le migliori sigle televisive. Non si limita alle magie, rende concreta una prestazione totale servendo il passaggio chiave che fa espellere Otoa e mette in discesa la gara della Lazio.

All. Baroni 7: dopo l’eliminazione subìta in Europa, il tracollo psicologico sembrava attendere dietro l’angolo. La sua Lazio non solo reagisce, ma dimostra sprazzi di ottimo calcio, lasciando sensazioni positive in vista di un finale di stagione vibrante.

Foto: S.S. Lazio Facebook