Romagnoli illude, Soulé la riprende: tra Lazio e Roma termina 1-1

La squadra di Baroni pecca in cinismo e spreca l’occasione per avvicinare Juventus ed Atalanta. Apre le marcature la zuccata del centrale, resa vana dal gol dell’argentino che ristabilisce parità e distanze in classifica tra le due squadre.

PRIMO TEMPO

6′ – MIRACOLO DI SVILAR! Punizione per la Lazio, colpo di testa di Romagnoli con il portiere che di riflesso manda in angolo.

22′ – CHE AZIONE DI ISAKSEN! Doppio dribbling in area dell’esterno, altro miracolo di Svilar che chiude il primo palo!

36′ – ANCORA ISAKSEN! Conclusione a giro dalla distanza, Svilar non si fida della presa e mette in angolo.

45’+1′ – Termina il primo tempo all’Olimpico: Lazio-Roma 0-0.

SECONDO TEMPO

47′ – GOL! LAZIO – Roma 1-0! Rete di Alessio Romagnoli. Punizione per le Aquile, velo di Marusic e colpo di testa del centrale che manda sul primo palo, dove Svilar non arriva!

54′ – É IL TURNO DI MANDAS! Colpo di testa di Mancini sul secondo palo, il portiere riesce a stendersi e salvare i suoi!

66′ – ZACCAGNI! Conclusione a giro del capitano della Lazio, palla che termina di pochissimo a lato del palo.

69′ – GOL! Lazio – ROMA 1-1! Rete di Matías Soulé. Conclusione a giro dell’argentino che trova la parte bassa della traversa, la palla entra secondo Sozza e la gaol line technology.

77′ – DOPPIO MIRACOLO DI SVILAR! Il portiere prima si salva sulla deviazione fortuita di Ndicka, poi sul tap in di Dia!

90’+5′ – termina la gara dell’Olimpico senza altri sussulti: Lazio-Roma 1-1.

LE PAGELLE

Mandas 6,5: portentoso su Mancini nella ripresa. Non può nulla sulla bordata di Soulé.

Pellegrini 7,5: si propone con continuità per supportare la spinta di Zaccagni sulla fascia sinistra. Preciso il cross per la zuccata di Romagnoli.

Gigot 6,5: solido contro Dovbyk, non gli concede margini di manovra. E quando ha il pallone tra i piedi bada al sodo, senza troppi fronzoli. Sul gol non può mai immaginare una traiettoria del genere

Romagnoli 8: Svilar gli nega la gioia del gol dopo 6 minuti. Si rifà in avvio di ripresa col quinto gol stagionale. Perfetto anche nelle marcature e negli anticipi. Il gol arriva a sorpresa anche per lui, comunque piazzato dove doveva stare

Marusic 6: fa buona guardia sulle discese degli avversari sul suo lato. Sui limita a coprire bene le spalle a Isaksen senza strafare.

Rovella 7: è il più riposato dei suoi e si vede. Non sfigura nel duello fisico con Koné. Ragiona sempre con i tempi giusti, senza forzare, per non far finire fuori giri la Lazio. Unica sbavatura sul gol di Soulé dove non accorcia al centro, schiacciandosi invece sulla linea dei difensori.

Guendouzi 6,5: la partita si gioca tatticamente quasi tutta nella sua zona di campo e lui resta lucido fino alla fine. Toglie i tempi di gioco a Pellegrini e si propone davanti con continuità.

Isaksen 6: quando accelera mette spesso in difficoltà Angelino. Anche il cross per Romagnoli dopo pochi minuti era stato suo. Le azioni più interessanti nei primi 45 minuti arrivano quasi tutte dal suo lato. Ingenuo il giallo rimediato a fine primo tempo, che gli costa la squalifica col Genoa.

Dele-Bashiru 5,5: tampina praticamente a uomo Paredes nel primo tempo. Ha una buona chance al 20’ ma si fa rimontare

Zaccagni 5,5: si accende a sprazzi nel primo tempo, nella ripresa invece finisce la benzina.

Castellanos 6: è ancora al 60% della forma, ma quando riesce a duettare con Isaksen e Zaccagni crea diverse situazioni interessanti.

All.Baroni 6: tardivi i cambi, con una Lazio sulle gambe dopo un’ora di gioco. Ha premiato comunque il coraggio di andare a pressare la Roma alta per limitarne la qualità e la velocità nella manovra in ripartenza.

Foto: S.S. Lazio Facebook