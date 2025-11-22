Rieti, Forza Italia: i tesserati sostengono il segretario provinciale, Emanuele Fagiani

Riceviamo e pubblichiamo dagli iscritti al partito di Forza Italia della Provincia di Rieti:

Il sostegno degli iscritti è per Emanuele Fagiani

È un grido unanime quello proveniente dai tesserati di FI, che sostiene il Segretario Provinciale, Emanuele Fagiani: “Siamo tutti con te e con il partito!”. “Le dinamiche e gli interessi di due consiglieri e di due assessori presenti in un solo Comune, seppur capoluogo di Provincia, non possono determinare la strategia e la volontà di un intero Partito Politico in un territorio che conta ben 73 Comuni e 150.000 persone!”.

Dissentiamo fermamente da quanto dichiarato oggi dagli assessori Comunali Palomba e Nobili che, a quanto pare, continuano ad agire solo in una logica di opportunità ma soprattutto di interessi personali, del tutto lontani dal bene del partito stesso ed in totale contrasto con la linea politica che ha sempre caratterizzato Forza Italia. Il partito non si piegherà mai alla loro volontà di trattenere salda una poltrona. Tutto ciò è inaccettabile.

Come possono affermare i due assessori e alcuni dirigenti di lungo corso, radunati a quanto pare “alla spicciolata” in un bar, che il Segretario Fagiani abbia interessi personali. Sono loro gli unici a percepire mensilmente e da svariati anni stipendi e compensi per incarichi e nomine da Comune, Provincia e Aziende pubbliche (es. Asm, Aps, Ater) ecc…

Il Segretario non ha mai dimostrato l’opportunismo personale che tanto si sta sbandierando da più parti, e che voi al contrario rappresentate da decenni. Stavolta non ci escluderete, no, la base questa volta ha intenzione di rispondere: allineatevi voi o fuori da Forza Italia! I nostri valori e le nostre idee sono pienamente rappresentate dal Segretario Fagiani.

Siamo arrivati addirittura al paradosso politico criticando il Segretario per aver accolto favorevolmente l’ingresso di due nuovi consiglieri comunali nel gruppo consiliare aumentandone il peso politico. Una follia. Ma a Rieti quanto pensavano ancora di voler sfruttare il partito per i loro interessi personali?

È la prima volta che si vede un Segretario di Forza Italia parlare con i territori ascoltando le problematiche che esistono e mettersi a disposizione per trovare soluzioni, questa si chiama politica. La Provincia è enorme, siamo 73 comuni e sino ad oggi nessuno ha mai ascoltato la nostra voce.

Pertanto abbiamo la ferma intenzione di portare alla luce, nelle sedi opportune, quanto sta accadendo in questi giorni, chiedendo la rimozione immediata dei dirigenti della Segreteria Provinciale contrari all’attuale linea politica indicata da Fagiani.