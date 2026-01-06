Atalanta-Roma 1-0, Scalvini firma il colpo: Palladino vince, Gasperini si ferma a Bergamo

La serata di Bergamo consegna all’Atalanta il primo successo in uno scontro diretto pesante per la corsa europea: alla New Balance Arena finisce 1-0 contro la Roma allenata da Gian Piero Gasperini, accolto con applausi nel suo ritorno da ex. A decidere è Giorgio Scalvini al 12’, su calcio d’angolo, in una gara intensa e spezzettata che lascia ai giallorossi il rammarico per le occasioni create e non convertite.

Atalanta-Roma 1-0, il gol di Scalvini cambia subito la partita

L’episodio chiave arriva presto: corner tagliato dalla sinistra e Scalvini riesce a spingere la palla in rete dopo l’uscita non impeccabile di Svilar. L’azione viene controllata al Var, ma la rete è convalidata. Per l’Atalanta è un segnale doppio: vantaggio immediato e ritorno al gol di un difensore che rientrava dopo un lungo stop.

Atalanta-Roma 1-0, l’occasione Roma che apre la gara e il rimpianto che resta

Il copione, però, non è quello di una Roma passiva. Anzi: la prima grande chance è giallorossa, generata dall’errore in costruzione dell’Atalanta e dalla lettura di Dybala che innesca Ferguson; Carnesecchi risponde d’istinto, poi Djimsiti completa il salvataggio. È la fotografia del match romanista: buone tracce offensive, finalizzazione intermittente.

Atalanta-Roma 1-0, la fase centrale: gol annullato e cambi obbligati

L’Atalanta dà l’impressione di poter scappare via: Zalewski sfiora il raddoppio da posizione favorevole, poi arriva l’episodio del 2-0 che non vale. Scamacca segna di testa sul cross di Bernasconi, ma dopo revisione il gol viene annullato per posizione irregolare in avvio azione. Nel frattempo Palladino deve anche rimettere mano alla difesa: Kolašinac esce per un problema al ginocchio e entra Ahanor, senza che l’assetto perda compattezza.

Atalanta-Roma 1-0, la ripresa romanista e la risposta di Carnesecchi

A inizio secondo tempo la Roma alza ritmo e presenza negli ultimi metri. Arrivano conclusioni ravvicinate, mischie su corner, tentativi dal limite: Carnesecchi resta attento e reattivo, anche quando l’azione si sporca e serve solo istinto. L’inerzia sembra poter cambiare, ma l’Atalanta non si disunisce: accetta il momento di pressione, difende l’area con Djimsiti e gestisce le transizioni con De Roon ed Éderson.

Atalanta-Roma 1-0, protesta nerazzurra e una gara continuamente interrotta

Nel finale la partita vive anche di nervi. Proteste bergamasche per un contatto in ripartenza non sanzionato, discussioni nelle panchine e un clima reso più difficile dai ripetuti lanci di fumogeni dal settore ospiti, che spezzano ritmo e concentrazione. In questo contesto l’Atalanta difende il minimo vantaggio fino al recupero, quando l’ultima fiammata è ancora nerazzurra: Krstović va vicino al raddoppio, Svilar evita un passivo più pesante.

Atalanta-Roma 1-0, cosa cambia nella corsa Europa

Il risultato rilancia l’Atalanta nella zona che vale l’Europa e dà peso alla lettura di Palladino: squadra corta, attenzione sulle palle inattive, capacità di soffrire senza perdere identità. Per la Roma di Gasperini resta il dato più amaro: tante iniziative costruite, pochi colpi davvero puliti negli ultimi sedici metri. Una sconfitta che pesa non solo per la classifica, ma anche per l’opportunità mancata di dare continuità lontano dall’Olimpico.