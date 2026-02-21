Napoli, morto il piccolo Domenico per arresto cardiaco: disposta l’autopsia

Il bimbo di Napoli è morto nella notte per arresto cardiaco. La procura dispone l’autopsia e verifica il percorso di cura

È finita nella notte la battaglia di Domenico, il bambino di Napoli affetto da una grave patologia cardiaca. Un arresto cardiaco improvviso ha spento la sua vita mentre si trovava ricoverato. La procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso e verificare eventuali responsabilità.

Morte del bambino e accertamenti: la dinamica della notte

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il piccolo avrebbe accusato un rapido peggioramento. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile. La comunicazione ai familiari è arrivata poco dopo. La magistratura ha aperto un fascicolo come atto dovuto, in attesa dei risultati dell’esame autoptico.

L’indagine punta a ricostruire con precisione le ultime ore: quali farmaci sono stati somministrati, quali controlli effettuati, quali decisioni cliniche adottate. Saranno analizzate le cartelle e ascoltati i professionisti coinvolti.

Le verifiche sul percorso terapeutico

Domenico era seguito da tempo per una cardiopatia definita grave. La sua condizione richiedeva monitoraggi costanti e cure specialistiche. Proprio su questo punto si concentrano gli accertamenti. L’arresto cardiaco può rappresentare una complicanza prevedibile in quadri clinici così delicati, ma la procura vuole stabilire se tutto sia stato gestito secondo linee guida e protocolli.

Gli esperti nominati dovranno valutare eventuali ritardi, scelte terapeutiche o omissioni. La posizione dei medici non è al momento oggetto di contestazioni formali, ma l’esito degli esami potrà determinare sviluppi.

Un caso che riapre il dibattito sulla sanità pediatrica

La morte di un bambino riaccende inevitabilmente interrogativi sulla gestione delle patologie rare e complesse. Le associazioni di tutela dei pazienti chiedono trasparenza. Dal fronte istituzionale si invita alla prudenza e al rispetto del lavoro degli inquirenti.

Intanto Napoli si stringe attorno alla famiglia. La città ha seguito la vicenda del piccolo con partecipazione. Il dolore si mescola alla richiesta di verità. L’autopsia rappresenta il primo passo verso una ricostruzione completa dei fatti. Solo dopo si potrà comprendere se si sia trattato di un esito inevitabile oppure se vi siano responsabilità da accertare.