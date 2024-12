Riesci a vedere ET l’Extraterrestre? Questo è il TEST QI delle feste | Amici e parenti si sfidano ma solo 2 su 100 lo hanno risolto

In questi giorni di festa, tra un gioco e l’altro, si potrebbe sottoporre questo test come passatempo e per capire quale è il proprio quoziente intellettivo.

Ci sono tanti test che si possono trovare sul web adatti per comprendere qual è il proprio quoziente intellettivo. Si tratta di un punteggio che ha lo scopo di misurare lo sviluppo cognitivo e dell’individuo. Ovviamente alcuni possono essere utilizzati solo da psicologi e altre figure esperte mentre altri sono alla portata di tutti.

Non tutti sanno che il primo test di intelligenza moderno fu proposto nel 1905 dallo psicologo francese Alfred Binet. Il suo obiettivo era identificare in età precoce gli alunni che avevano bisogno di aiuto in alcune materie scolastiche.

Solo nel 1939 David Wechsler pubblicò il primo test di intelligenza per la popolazione adulta. Da allora ci sono state tante novità introdotte nel corso del tempo. I test del QI possono utilizzare delle domande o delle immagini e alla fine si ottiene un punteggio.

Quelli più affidabili sono il test WISC e WIPPSI per i bambini e WAIS per gli adulti, ma in questi casi solo le figure esperte possono somministrarle. Per il resto ci sono quelli gratis sul web e il test dell’alieno ha riscosso particolare successo.

Il test dell’alieno potrebbe mettere chiunque a dura prova

Sul sito tech.everyeye.it ci sono tanti test visivi che mettono in difficoltà anche i geni, ma il segreto è non perdere la calma e osservare con attenzione ogni minimo dettaglio. Si può riuscire nell’impresa solo se non prevale l’ansia di trovare a tutti i costi la soluzione prima di qualche sfidante.

Basta semplicemente allenarsi ogni giorno con almeno un test in modo tale da potenziare le proprie capacità. In questo caso si può prendere in considerazione il test dell’alieno. L’immagine ritrae tre persone intente a mangiare e alle spalle c’è un quadro. Lo scopo è capire chi è l’alieno tra questi personaggi.

Trova la soluzione entro 5 secondi. Sei un genio se riesci nell’impresa

Il tempo record da battere è quello di 5 secondi. Ci sono una donna, un uomo e un bambino che stanno mangiando (sono contrassegnati ciascuno da una lettera dell’alfabeto). L’obiettivo è capire chi di loro è un alieno.

La donna sta utilizzando le posate per tagliare probabilmente una fetta di carne e ha uno sguardo sereno rivolto verso l’uomo. Il bambino, collocato al centro del tavolo, potrebbe ingannare per via delle orecchie più pronunciate del solito. Questo potrebbe far cadere nell’errore, dal momento che la figura dell’elfo. Infine l’uomo è intento a sorseggiare una bevanda e si può notare la presenza di più dita di entrambi le mani. Questo fa capire che la soluzione è la lettera C.