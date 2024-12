Lo chiamano il TEST dei 7 secondi e solo 1 persona su 1000 lo risolve | Metti alla prova il tuo QI, gioco perfetto per le feste

Se vuoi metterti alla prova devi assolutamente provare questo test. Se trovi la soluzione in pochi secondi allora sei un genio.

I test del quoziente intellettivo sono utili proprio per comprendere il livello delle facoltà cognitive. Quindi più affidabili per valutare il QI sono il testo WISC e WIPPSI per i bambini mentre WAIS per gli adulti. Questi possono essere somministrati solo da psicologi e neuropsichiatri.

Di norma il QI di una persona dall’intelligenza comune si colloca fra i 90 e i 110 punti. Al di sotto dei 70 ci può essere un sintomo di Funzionamento Cognitivo Limite. Per coloro che vogliono semplicemente divertirsi mettendo alla prova la propria mente possono trovare dei test interessanti, e gratuiti, sul web.

È possibile trovare di tutto e di più, la scelta dipende molto da un gusto prettamente personale. C’è chi preferisce fare test che hanno a che fare con i numeri e chi predilige l’osservazione di un’immagine.

Il tal caso è stato riportato un test sul sito tech.everyeye.it che mostra una semplice immagine con degli oggetti collocati su mobile. Ma cosa viene chiesto a chi decide di farlo? La risposta è immediata.

Solo i più bravi riescono a trovare la soluzione entro pochi secondi

In primo piano c’è un libro con tanto di scritta sulla copertina e poi sono ben visibili una matita, una tazza con all’interno una tisana, un vaso con dei fiori e in secondo piano compaiono altri libri disposti secondo un ordine diverso.

Sembra che sia tutto nella norma, ma in realtà c’è un errore che si potrebbe individuare in una manciata di secondi. Bastano pochi secondi per attivare la mente e andare alla ricerca dell’errore. In questo modo migliorerai la concentrazione e la capacità di osservazione. Tuttavia se non sei riuscito a individuare l’anomalia puoi scoprirla continuando a leggere l’articolo.

Non sei riuscito a trovare l’errore? Ecco qual è

Potrebbe essere utile un indizio per aiutarti a trovare l’errore da solo: bisogna soffermarsi sul libro. È un semplice libro con delle pagine e una copertina azzurra con il titolo “How to train your mind” che tradotto vuol dire “Come allenare la tua mente”. In effetti è proprio il titolo che dovrebbe farti capire che c’è qualcosa che non va.

In poche parole è stampato al contrario, cioè sul retro del libro e non sul davanti. Solo chi ha delle abilità cognitive ben sviluppate (occhi ama in modo particolare la lettura) riesce in pochi secondi a individuare cosa c’è che non va. Se hai avuto difficoltà non demordere! Basta allenarsi con altri test che puoi trovare sul sito menzionato.