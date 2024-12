5 piatti ROMANI da preparare per Capodanno | Segui queste ricette e avrai solo fortuna nel 2025, non perdere l’occasione

A Roma a tavola non possono mancare questi piatti l’ultimo giorno dell’anno. Ecco cosa delizierà le papille gustative di coloro che trascorreranno il 31 dicembre in una delle città più belle in assoluto.

A breve accoglieremo il 2025 festeggiando nel migliore dei modi con gli affetti più cari. C’è chi ha organizzato un Capodanno preparando le valigie, chi non ha intenzione di restare ai fornelli e chi preferisce restare a casa.

Per coloro che vogliono mostrare le proprie doti di chef possono prendere in considerazione alcune ricette che si possono trovare sul web. In linea generale si opta per la cucina della capitale italiana.

Secondo quanto riportato sul sito roma.com pare che sia stato riportato il menù tipico del cenone di Capodanno romano. Tanti sono i piatti che sono graditi sia dai romani che da coloro che decidono di trascorrere l’ultimo dell’anno in una delle città più belle del mondo.

Non a caso i turisti approfittano anche del pranzo e della cena tra una visita culturale e l’altra per deliziare le proprie papille gustative con piatti in cui si fondono la tradizione e l’originalità. Ma quali sono i piatti tipici del 31 dicembre? Andiamo subito a scoprirlo.

Un Capodanno da leccare i baffi!

I piatti del 25 Dicembre sono i seguenti: la pasta con broccoli e arzilla (una zuppa cucinata con i broccoli romano), il fritto alla romana (verdure di stagione ripassate in pastella e servite come antipasto), la stracciatella (minestra di brodo di carne al cui interno vengono cotte le uova con pepe, noce moscata, sale e parmigiano).

Costolette d’abbacchio fritte (varianti delle costolette fritte con una spruzzata di limone) e il pangiallo (simile a panpepato, però più dolce con miele, frutta secca e cedro). Per quanto riguarda Capodanno, invece, si propongono altre specialità.

Visualizza questo post su Instagram

Un menù degno di un imperatore

L’antipasto include il tagliere di salumi e formaggi, cocktail di gamberetti e trippa alla romana. Tra i primi ci sono le tagliatelle con ragù o sugo in bianco, ma c’è anche l’alternativa con spaghetti a vongole per chi preferisce il pesce alla carne. La seconda portata ha varie scelte: dal pesce al forno con patate, al pollo, al cotechino e in aggiunta verdure di stagione. Ovviamente non può mancare il baccalà fritto e i broccoli romaneschi.

A tavola non mancano le lenticchie che si consumano dopo la mezzanotte con il cotechino o lo zampone. Ci sono anche le torte salate, il rotolo ripieno di salmone, carne o verdure. Il misto di crostacei e il misto fritto. Infine tra i dolci è possibile optare tra le millefoglie la crema pasticcera, ciambellone al vino, il panettone e anche qui non può mancare il pangiallo.