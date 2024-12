Giochi in famiglia, a Capodanno testa il QI dei tuoi parenti | Finalmente incastri lo zio saccente, brutta figura assicurata

Altro che Tombola! A Capodanno puoi trascorrere una serata tra amici e parenti proponendo dei giochi davvero originali come questo test visivo.

In questi giorni di festa in tanti decidono di organizzare delle serate dedite ai giochi da tavola e quello che riscuote più successo è la Tombola. Pare che sia nata nel 1734 dopo una discussione tra il Re Carlo di Borbone e Padre Gregorio Maria Rocco sul gioco del Lotto.

Quest’ultimo voleva che i sudditi non giocassero nel periodo natalizio perché sarebbero stati distratti dalla preghiera. Alla fine il popolo decise di non rinunciare al gioco e introdusse una sorta di variante con delle cartelle su cui venivano riportati dei numeri, da 1 a 90, e a ognuno era associato un significato (la Smorfia Napoletana).

Chi chiamava i numeri li pescava uno a uno da un cesto di vimini, “il panariello”, e per la vittoria ci si affidava alla fortuna. Ancora oggi questo gioco riscuote è richiesto da grandi e piccini.

Tuttavia se si vuole fare un qualcosa di estremamente originale si possono prendere in considerazione i test visivi del sito www.tech.everyeye.it.

Metti alla prova le tue abilità cognitive con questo test visivo

L’immagine propone 4 adulti, 2 bambini e 2 cani. Andando da sinistra verso destra, c’è un ragazzo con la t-shirt verde e i pantaloni grigi, una ragazza con maglia e gonna di un unico colore e ha al guinzaglio un cane e c’è un bambino vestito come il ragazzo. A seguire c’è un ragazzo con la t shirt rossa e i pantaloni neri, poi si vede una bambina con t-shirt bianca e gonna blu e infine un’altra splendida ragazza con un vestito blu. Anche lei ha al guinzaglio un altro simpatico amico a quattro zampe.

Se ci fai caso noterai che tutti hanno più o meno la stessa postura e con il sole alle spalle è evidente che venga proiettata la loro ombra. Sembra tutto normale, ma in realtà c’è un dettaglio che i più intelligenti riescono a cogliere in pochissimi secondi. Vuoi un indizio? Soffermati sulla ragazza con il vestito blu…e non solo.

Attento a un dettaglio che a molti sfugge, la soluzione è assicurata

Se ci fai caso noterai che l’ombra della ragazza non è corretta perché hai guinzaglio nella mano destra, però l’ombra mostra l’esatto opposto. In effetti il filo del guinzaglio “attraversa” l’ombra della padrona, ma non è l’unico errore dell’immagine.

Anche l’altra ragazza tiene il guinzaglio con una mano, ma l’ombra riflette altro. Questo lascia intendere che le ombre nelle due donne sono state invertite! Se hai individuato subito l’errore allora hai un alto quoziente intellettivo. Non ci sei riuscito? Allenati con altri test visivi che puoi trovare sul sito menzionato.