Test QI per i VERI intelligenti, è inutile che ci provi se sei un comune mortale | Questo quiz è solo per i cervelloni

Se desideri mettere alla prova le tue abilità cognitive nel campo della matematica puoi prendere in considerazione questo test. Adatto per i geni, pochi riescono a trovare il risultato.

In questi giorni c’è la possibilità di riunirsi a tavola e trascorrere dei momenti di divertimento proponendo dei giochi da tavola. Uno di questi è senza dubbio il Sinco, il gioco inventato negli anni 80 da Emilio Salvatore, un commerciante napoletano.

Il gioco consiste nel proporre 10 cartelle e c’è colui che conduce il gioco chiamando le carte napoletane secondo il criterio della casualità. Si vince facendo Centro, Poker, Ambo, Rombo e Sinco. Il denaro non viene distribuito in modo equo in ogni bicchiere, dal momento che ogni vittoria ha un suo valore economico.

Poi c’è l’Asso che fugge, in cui il mazziere dà una carta a ogni partecipante che gode di tre vite. Lo scopo è quello di evitare in ogni modo l’asso perché toglierà una vita. Chi le perde tutte potrà partecipare nuovamente solo rubando una vita agli altri che sono ancora in gioco. In che modo? Facendosi rivolgere la parola.

Inevitabilmente le risate sono assicurate. Tuttavia si possono prendere in considerazione anche dei test d’intelligenza tali da mettere in difficoltà tutti coloro seduti a tavola.

Test matematico adatto per le menti eccellenti

Sul sito tech.everyeye.it c’è anche la possibilità di imbattersi in test di intelligenza con delle sequenze numeriche. Per gli amanti della matematica questo test può rilevarsi davvero stimolante. Per rendere più intrigante l’impresa, si può sfidare qualcuno entro un limite di tempo prestabilito. Solo chi ha un alto quoziente intellettivo riuscirà a trovare la soluzione.

Ci sono 5 addizioni e accanto ci sono dei risultati che a primo impatto sembrerebbero non essere quelli effettivi. Per esempio è ben risaputo che 8 + 2 dà come risultato 10, ma qui possiamo leggere 16,106. In realtà c’è un ragionamento sensato dietro a queste operazioni. Una volta sarà possibile capire con quale numero sostituire i punti interrogativi.

Ecco le operazioni da fare per arrivare al risultato corretto

La risposta senza alcuna situazione è 23, però in questo caso bisogna fare delle operazioni andando oltre l’evidenza. Il meccanismo è il seguente: per la prima coppia di cifre dobbiamo fare la moltiplicazione tra 8 e 2 e il risultato, 16, sarà la prima parte del numero dopo l’uguale. Con la seconda coppia di cifre faremo la somma che costituirà la seconda parte (le due cifre successive) nel numero finale.

Infine applicheremo una sottrazione all’ultima cifra sottraendo il minore dal maggiore tra i due numeri. In questo modo si otterrà come risultato l’ultima cifra del numero finale. Ricapitolando, si dovrà fare prima la moltiplicazione, poi l’addizione e infine la sottrazione. In questo caso la soluzione sarà 602,317.