Ricette romane 2025, questi RIGATONI sono speciali come pochi | La ricetta è il top per il post feste: due minuti ed sono pronti

Se ami il piatto di rigatoni con ragù alla vaccinara allora devi prendere in considerazione questa ricetta. Delizierai il palato di coloro che si siederanno alla tua tavola.

La cucina romana è senza dubbio una delle più apprezzate in assoluto perché in ogni piatto c’è il perfetto connubio tra tradizione e semplicità, senza la dimenticare il buon gusto. Non a caso tanti sono i turisti che tra una visita culturale e l’altra si siedono alle tavole dei ristoranti per ordinare i migliori piatti del menù.

La gricia, cacio e pepe, bucatini all’amatriciana, carbonara classica, gnocchi alla romana e tanto altro ancora…Ogni piatto ha una sua storia alle spalle e lo stesso discorso può essere fatto per i rigatoni con ragù alla vaccinara.

È il classico esempio di arte di arrangiarsi in cucina, in quanto il nome “vaccinara” deriva da coloro che vivevano nel Rione Regola sul lato sinistro del fiume Tevere.

Rappresenta un piatto che include le parti meno nobili dell’animale, il quinto quarto, ed era quello tipico delle classi meno agiate. Sul web si trovano tante ricette che faranno leccare i baffi a grandi e piccini, ma una batte assolutamente tutte.

Un primo piatto gustoso e con una storia alle spalle

Sul sito blog.giallozafferano.it pare che ci sia una ricetta super gustosa che permetterà di assaporare una pasta con ragù alla vaccinara con i fiocchi.

In occasione del Capodanno potrebbe essere un’idea utile se a tavola ci sono persone che non preferiscono i piatti a base di pesce. I tempi di preparazione sono brevi e gli ingredienti sono alla portata di tutti.

Ingredienti e procedimento

Gli ingredienti che occorrono sono i seguenti: 400 g di rigatoni, 1 l di passata di pomodoro, 50 g di carote, 40 g di lardo, 150 ml di vino bianco, 800 g di pecorino romano, 600 g di coda di bue, 50 g di sedano, 50 g di cipolle, 30 ml di olio extravergine d’oliva e quantità a scelta di pepe nero. Adesso passiamo al procedimento.

Si deve cuocere in una padella il lardo tritato con un filo di olio e man mano aggiungere degli aromi e cuocere 15 minuti prima di sfumare con il vino bianco. Si deve versare la passata di pomodoro e condire con del sale. La cottura a fuoco lento non deve andare oltre le 4 ore e solo allora la carne sarà cotta al punto giusto. All’occorrenza si aggiunge dell’acqua per rendere la salsa più cremosa. Nel frattempo bisogna cuocere i rigatoni in acqua salata e alla fine decorare il tutto con del pecorino romano grattugiato. Il piatto è servito.