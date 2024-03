Ricetta gnocchi magici, senza patate né farina: il pranzo gustoso si prepara in un attimo

Una ricetta golosa e semplice per un primo incredibilmente buono e sano. Un piatto tipico della tradizione romana.

Se parliamo degli gnocchi in linea generale, è innegabile dire che a molti di noi sale già l’acquolina in bocca e pensiamo a un bel piatto fumante, capace di renderci più felici che mai. Gli gnocchi di patate al pomodoro in effetti sono un primo piatto che è molto amato, nel nostro Paese e non soltanto per la verità.

Per le precisione anche questi ultimi fanno parte di quella che si potrebbe tranquillamente definire la tradizione della domenica. Non si parla dunque in questo caso solo di arrosti di carne, ma anche di piatti, come pure, per l’appunto, degli gnocchi, che possono essere fatti interamente con le nostre stesse mani.

Esiste tuttavia una speciale ricetta che li riguarda che prevede però l’assenza di due ingredienti che potrebbero essere definiti fondamentali per questo cibo, senza che tuttavia ne pregiudichino il gusto e la qualità. Parliamo infatti ora di gnocchi senza né patate né farina. Come è possibile ciò? Eppure il risultato è più che sorprendente.

Gnocchi senza patate né farina, un primo eccellente

La tradizione romana inoltre normalmente vorrebbe vedere il consumo di questo piatto precisamente il giovedì. Con molta probabilità, dal momento che si tratta di un pasto leggero, sebbene gustoso, è inserito nel bel mezzo della settimana per compensare i pasti più pesanti previsti solitamente per il weekend.

A livello di ingredienti avremo bisogno di 250 g di semolino, 1 l di latte intero, 2 tuorli d’uovo, 100 g di Parmigiano DOP grattugiato sul momento, 7 g di sale fino, 30 g di burro, mentre per quanto concerne il condimento necessiteremo di 70 g di burro e di 40 g di Pecorino romano. E ora andiamo con il procedimento!

Procedere alla preparazione

Mettiamo sul fuoco un tegame con 30 g di burro, aggiungiamo poi del sale e un pizzico di noce moscata. Non appena inizieremo a notare il bollore, aggiungiamo a cascata, mescolando energicamente con una frusta, il semolino. Cuociamo per bene il tutto fino a che si sarà addensato. Proseguiamo a mescolare fino a che vedremo che si staccherà dal fondo del tegame.

A questo punto iniziamo a unire anche il parmigiano grattugiato e proseguiamo a mescolare accorpando per bene tutto quanto. Dividiamo a metà l’impasto, creiamo due serpentoni, avvolgiamoli nella carta da forno e lasciamoli in frigorifero per un paio d’ore. Passato il tempo indicato, preleviamoli, tagliamoli a dischetti e poniamoli in una teglia da forno unta di burro, quindi cospargiamoli di altro burro fuso. Spolverizziamoli in superficie di Pecorino e cuociamo in forno a 200° per 20 minuti. Una volta cotti spegniamo il forno, sforniamo e serviamo ben caldi.