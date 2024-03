Trippa alla romana, mia nonna me la faceva sempre: con questa ricetta è una vera delizia

Una ricetta da leccarsi i baffi direttamente dalla Città Capitolina. Una vera gioia per gli amanti della trippa.

La nostra bella Italia è famosissima e rinomata non solo per le sue numerose bellezze dal punto di vista paesaggistico e architettonico, oppure per l’Arte stessa, che vede il suo massimo emblema nel Capoluogo Toscano, soprattutto per il quindicesimo secolo. Una particolare arte che non possiamo non citare in questo caso è la cucina.

Se si parla di Roma, ovviamente dal punto di vista culinario, non si possono e non si devono dimenticare delle prelibatezze quali, ad esempio la carbonara e l’amatriciana, se si parla dei primi piatti, che sono considerate le pastasciutte per eccellenza, e l’abbacchio, per quel che concerne i secondi di carne.

Tuttavia ora parliamo di un piatto forse conosciuto un po’ di meno, ma non per questo meno gustoso e capace di risvegliare l’appetito, soprattutto se parliamo degli amanti della trippa. Siamo infatti in presenza di un piatto che ha visto numerose varianti. Una in particolare forse noi amanti della lettura l’abbiamo sentita nominare all’interno di una grande opera letteraria.

Trippa alla romana, una ricetta gustosissima

L’opera letteraria in questione è uscita dalla penna di Carlo Lorenzini, detto Collodi, ovvero Pinocchio, nel momento preciso in cui il burattino e gli infimi compagni d’avventura il gatto e la volpe cenavano alla famosa Osteria Del Gambero Rosso. Qui il compare gatto ordinava ben quattro porzioni di trippa, ma alla parmigiana.

Per preparare la trippa alla romana invece a livello di ingredienti avremo bisogno di 1 kg di trippa ridotta a listarelle, 1 mozzarella, 400 g di polpa o passata di pomodoro, 1 carota, 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 bicchiere di vino rosso, aglio q.b., brodo di carne q.b., 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 2 rametti di mentuccia, sale q.b., pepe nero q.b.

Procedere alla preparazione

Iniziamo sciacquando la trippa sotto acqua corrente, scoliamola bene e quindi poniamo dentro un altro tegame dell’olio extravergine d’oliva. Facciamo qui soffriggere le verdure precedentemente lavate e mondate, con anche, a nostra discrezione, uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo la trippa non appena vedremo che le verdure saranno ben appassite.

Lasciamo ben cuocere le trippa, quindi sfumiamo con del vino bianco e, una volta ben evaporato, aggiungiamo la polpa o la passata di pomodoro. Aggiustiamo sia di sale che di pepe e lasciamo cuocere coperta, sfumando ogni tanto con del brodo di carne. Aggiungiamo la mozzarella tagliata a cubetti e, una volta ben cotta, condiamo con le foglie di mentuccia e formaggio grattugiato.