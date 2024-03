Dolce al cucchiaio light, soli 3 ingredienti per un dessert spaziale: nessuno capirà come hai fatto

Con soli tre ingredienti potremo mettere in tavola un dessert degno di nota e che farà subito la felicità dei nostri commensali.

Un vecchio spot pubblicitario recitava nel suo jingle cantato le seguenti parole: alla fine di un buon pasto, pesce e pasta con il pesto c’è rimasto un solo posto, ma quel posto è prenotato da un dessert, per poi continuare fino alla reclame. Indubbiamente sia lo spot che il prodotto poi hanno avuto un enorme successo.

Quanto decritto è quanto di più vero possiamo dire o pensare, dal momento che spesso è una sensazione alquanto frustrante quella di terminare un pasto in assenza di un buon dessert. Specialmente questo, e lo diciamo per dovere assoluto di cronaca, quando siamo in presenza di un pranzo in vista di un’occasione speciale, o semplicemente quando lo affrontiamo con i nostri amici.

In genere, se si viene invitati da parenti o conoscenti a pranzo o a cena, siamo noi stessi ospiti che ci premuriamo di procacciare il dessert, quasi sempre composto da una torta da pasticceria e/o delle pastine. Tuttavia se siamo noi gli artefici del tutto è sempre buona cosa far trovare un menù completo dall’antipasto al dessert ai nostri commensali.

Un dolce al cucchiaio light e più che mai chic

I dolci al cucchiaio indubbiamente sono sempre i più graditi, oltre che fare sempre un indiscutibile figurone, una volta serviti per terminare e il pranzo o la cena in bellezza. Stiamo infatti per proporvene ora uno per l’appunto al cucchiaio assolutamente light e delizioso, che non passerà certamente inosservato e farà la felicità nostra e dei nostri ospiti.

Gli ingredienti sono molto pochi e la procedura per realizzarlo è semplicissima. Infatti come protagonista assoluto vediamo in questo caso il mandarino. Ci serviranno difatti, per mettere insieme il dolce, 500 ml di succo di mandarino, 40 g di zucchero, 40 g di maizena o amido di mais, granella di pistacchi o panna montata per decorare q.b. E ora andiamo con il procedimento!

Procedere alla preparazione

Incominciamo setacciando e miscelando insieme in una ciotola capiente amido e zucchero. Versiamo ora un po’ di succo di mandarino e iniziamo a sbattere con l’ausilio di una frusta. Continuiamo questa operazione aggiungendo man man, fino all’esaurimento, tutto il restante succo di mandarino come si accorperà uniformemente al composto.

Versiamolo poi in una casseruola e accendiamo il fuoco, lasciandolo cuocere mescolando sempre, fino a che si sarà ben addensato. Riponiamolo in singole coppette da dessert e, quando si sarà ben raffreddato, poniamolo in frigorifero e lasciamolo per almeno un paio d’ore o fino a che si sarà ben solidificato. Prima di servire decoriamo a discrezione con granella di pistacchi o panna montata.