REDDITO POSTALE – Con solo 100€ investiti oggi, ti ritrovi 2.000€: è il buono di Poste Italiane che sta spaccando il mercato | Il codice è questo

Incredibile ma vero: da adesso è semplicissimo mettere da parte un bel gruzzolo. Scopri subito come fare.

In Italia c’è una categoria di persone fortunate senza nemmeno saperlo: quelli che, magari per un battesimo o una comunione, si sono ritrovati un buono postale da cento euro infilato in una busta. All’epoca sembrava un gesto quasi simbolico, qualcosa da dimenticare in fondo a un cassetto.

Eppure oggi, a distanza di vent’anni, quello stesso foglietto può trasformarsi in un piccolo tesoro da quasi duemila euro. La magia del tempo, unita alla prudenza dei nonni e alla solidità dei buoni fruttiferi postali, ha creato una rendita imprevista per migliaia di italiani.

E il bello è che questi buoni si possono ancora riscuotere. Niente speculazioni, niente rischi: solo il potere dell’interesse composto e della pazienza. In un periodo in cui ogni euro è prezioso, scoprire di avere un piccolo capitale in tasca senza muovere un dito è quasi miracoloso.

Chi investe in Italia?

Non è un caso se molti si sono messi a rovistare tra vecchie scatole e raccoglitori. I social si stanno riempiendo di video di persone che hanno ritrovato buoni postali dimenticati, increduli davanti a cifre inaspettate. Un fenomeno silenzioso, ma concreto, che sta facendo rivalutare gli investimenti di vecchia scuola.

Infatti investire non è roba per pochi, anche se spesso lo si crede. Esiste una larga fetta di italiani che tuttavia preferisce mettere i soldi in qualcosa di sicuro, senza dover seguire l’andamento della Borsa. I buoni postali invece rappresentano da sempre l’alternativa prudente: non promettono lussi immediati, ma crescono nel tempo, lentamente e in silenzio.

Il buono di Poste Italiane

Skytg24 ha diffuso le informazioni. Il protagonista di questo ritorno di fiamma per i prodotti postali è il buono fruttifero postale ordinario 2004. Emesso vent’anni fa, oggi ha raggiunto un valore di 1.943 euro lordi per ogni 100 euro investiti. Una crescita notevole, considerando che parliamo di uno degli strumenti più sicuri sul mercato. Il codice e la data di emissione stampati sul buono sono essenziali per sapere con certezza il valore e la scadenza.

Ma c’è di più: dal 24 giugno Poste Italiane ha lanciato un nuovo prodotto chiamato buono fruttifero postale 100, acquistabile solo online tramite libretto Smart. È una versione dematerializzata, moderna e digitale, ma con la stessa filosofia di base. E da aprile è arrivata un’altra svolta: questi buoni, insieme ai libretti postali e ai titoli di stato, sono stati esclusi dal calcolo dell’ISEE se non superano i 50.000 euro. Questo significa bonus e detrazioni più facili da ottenere. Che aspetti?