CARO BENZINA – Ha sfondato il muro dei 2,30€/l, anche diesel in rialzo subito dopo attacco USA in Iran | Fare un pieno adesso costa come un weekend al mare

Il prezzo della benzina è in rialzo e non accennerà ad arrestarsi se il mondo continua a farsi la guerra. Scopri tutto qui.

Tutto ciò che accade nel mondo ha ripercussioni sul tuo portafoglio. Il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari in Iran, dando il via a un nuovo capitolo infuocato nella già instabile area mediorientale. L’attacco, condotto con bombardieri b2, è arrivato in risposta alla reazione dell’Iran ai bombardamenti israeliani subiti prima.

Una spirale di azioni e ritorsioni che rischia di degenerare, spingendo l’intero assetto geopolitico verso l’ennesima crisi a catena. In questo scenario, l’Iran si è mosso per difendersi, rispondendo agli attacchi con forza militare e parole dure, generando timori internazionali su una possibile escalation.

La situazione è complessa. Israele, da anni in tensione con Teheran, ha accusato l’Iran di supportare gruppi ritenuti terroristici nella regione, mentre l’Iran si considera vittima di un accerchiamento militare. Gli Stati Uniti, storicamente alleati di Israele, sono intervenuti militarmente. E a pagare le conseguenze sei anche tu.

L’intreccio economico-politico

Il Medioriente resta un barile di polvere pronto ad esplodere. A ogni nuovo attacco o rappresaglia, le cancellerie occidentali si mobilitano per cercare un cessate il fuoco che appare sempre più improbabile. Intanto, gli eventi geopolitici di questo tipo non restano mai confinati solo ai rapporti tra stati.

Ogni attacco, ogni tensione internazionale, si riflette sull’economia globale, influenzando mercati, valute e soprattutto materie prime. L’oro sale, le borse oscillano, il petrolio impazzisce. E tutto questo ha effetti diretti e immediati anche nella vita quotidiana di milioni di cittadini, a migliaia di chilometri di distanza dal conflitto.

Il prezzo della benzina

Skytg24 ha diffuso le informazioni. Non è un caso se, subito dopo l’attacco USA in Iran, la benzina ha registrato un’impennata repentina dei prezzi. L’instabilità nell’area mediorientale ha colpito al cuore i mercati energetici globali, con ricadute evidenti anche sulla rete autostradale italiana. Secondo i dati Codacons, la verde servita ha superato quota 2,30 euro al litro.

In modalità self-service, ci si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro, con punte di 2,3 euro rilevate sulla A4 Milano-Brescia. Il segnale è chiaro: ogni bomba sganciata in Medioriente è una tassa indiretta sulle tasche degli automobilisti italiani. Le punte massime di benzina servita toccano invece i 2,36 euro sulla A21 Torino-Piacenza e 2,34 sull’A1 Milano-Napoli. Non va meglio per il diesel servito, con punte tra 2,24 e 2,28 euro al litro. Anche i distributori self non fanno sconti: sulla A5, un litro di verde ha toccato i 2 euro.