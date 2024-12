Raoul sbrigati con Don Matteo, ti diamo un’altra prima serata | La proposta della vita che Bova non si aspettava, riunione fissata in RAI

Buone notizie per Raoul Bova. L’attore saluterà il fedele pubblico di Don Matteo 14, ma tornerà in prima serata per la gioia dei fan.

Tutti sono concordi nel dire che Raoul Bova sia riuscito nella sua ardua impresa, ovvero sostituire nel migliore dei modi il personaggio di punta della fiction italiana Don Matteo. Stiamo parlando di Terence Hill, il quale dal 2000 ha indossato le vesti religiose per rappresentare al meglio il protagonista.

Dopo tanti anni di duro lavoro sul set l’attore ha deciso di ritirarsi per dedicare più tempo alla famiglia. La produzione ha deciso di proporre il suo ruolo a uno degli uomini più amati del mondo dello spettacolo italiano. Ed ecco che è stato girato in ballo Raoul Bova, consapevole del fatto che non sarebbe stato facile.

Per fortuna la Rai ha potuto portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità, senza dimenticare quella dei suoi colleghi. Purtroppo a breve volgerà al termine l’attuale stagione.

Infatti sembra che l’ultima puntata andrà in onda il 19 dicembre e i telespettatori saranno costretti a salutare i personaggi che ormai sono entrati nei loro cuori. Tuttavia chi segue da sempre Raoul Bova avrà la possibilità di rivederlo in prima serata in un noto programma televisivo della Rai. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Raoul Bova presto tornerà in prima serata

Raoul Bova è considerato uno degli attori di punta del mondo dello spettacolo italiano. Il fisico statuario è frutto di tanto duro allenamento, dato che è stato un nuotatore. In un secondo momento si è dedicato alla recitazione e con il tempo ha ottenuto innumerevoli successi.

Di recente ha inserito nel suo curriculum anche Don Matteo 14 con risultati strepitosi. Si mette sempre alla prova in qualsiasi circostanza e anche stavolta non farà eccezione. Ecco dove lo rivedremo.

Un evento imperdibile per l’attore più amato

All’evento, secondo quanto riportato sul sito msn.com, padre che ci saranno anche Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Luca Argentero, Matilde Gioli, Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Raoul Bova e Gaia Messerklinger. Gli attori avranno una grande opportunità tra qualche mese per volontà di un noto conduttore. Si tratta di uno degli eventi più attesi in Italia nell’ambito della musica italiana. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2025 con al timone della conduzione Carlo Conti.

Questi attori avranno la possibilità di essere co-conduttori della prossima e imminente edizione. Sono stati annunciati con i 30 Big in gara e le Nuove Proposte. L’ultima serata ci sarà Alessandro Cattelan e probabilmente anche Annalisa. A prescindere da tutto le fan di Raoul Bova non vedono l’ora di vederlo sul palco dell’Ariston.