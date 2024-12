Alfonso fai spazio, stasera PRESENTO io | Signorini lo ha saputo poche ore fa: si riprende il timone del reality

Il Grande Fratello ha in serbo una novità imprevista. Nessuno si aspettava che sarebbe successo. Chi non muore si rivede.

Il Grande Fratello è un reality show che ha visto alti e bassi nel corso dei vent’anni che lo ha visto in prima serata su Canale Cinque. In verità, lo show è spesso criticato, ma i dati dello share contraddicono il malcontento generale: tutti ne parlano male, ma una grossa fetta di italiani lo segue.

Ad ogni modo, non è sempre stato così come lo conosciamo oggi. Il format ha subito diverse modificazioni, figlie del tempo e del contesto storico. Un passo importante? La morte di Silvio Berlusconi, che ha permesso al figlio Pier Silvio, già amministratore delegato della rete, di operare delle variazioni.

Innanzitutto, per quel che riguardo il Grande Fratello nello specifico, ha deciso che il linguaggio da adoperare sarebbe stato meno scurrile e più family-friendly. Tuttavia, tra le grandi novità Mediaset, c’è stato il licenziamento di Barbara d’Urso e l’allontanamento di Ilary Blasi. Voci di corridoio affermano che costoro potrebbero ritornare.

Chi guida il timone?

Alfonso Signorini è attualmente il conduttore del reality in questione, tuttavia, aleggiano diversi nomi attorno al suo. Proprio quando si è a metà stagione, il format sembrerebbe scivolargli dalle dita come sabbia. Se questo fosse vero, sarebbe uno smacco imperdonabile, dal momento che il programma non è mai stato tanto florido.

Ciononostante, quali sono i nomi di cui si chiacchiera? Il primo è proprio quello di Ilary Blasi, la cui apparizione ultima più importante è stata su Netflix, mediante il suo documentario in seguito alla separazione con Francesco Totti. L’altro nome è quello della regina di Canale Cinque: Barbara d’Urso, scalzata in precedenza da Myrta Merlino.

Chi presenta il Grande Fratello?

A queste voci, vanno aggiunte quelle relative a un altro importante nome: Sonia Bruganelli. Insomma, il terzetto sarebbe in lizza per deporre il King della casa più spiata di Italia? Se in un primo momento questo sembrava realtà, la verità viene dipanata dalle parole sapienti di @giuseppeporro.it, il quale fa finalmente luce sulla faccenda.

Non ci sarebbe alcun tipo di pericolo per la poltrona regia di Alfonso Signorini. La vera notizia riguarda dunque solo Bruganelli: lei sarà ospite del programma nella prossima puntata. Dati i trascorsi con l’ex marito Paolo Bonolis, è probabile che ruberà la scena al conduttore rinomato, portando dunque l’attenzione su di sé. Insomma, sarà come se presenterà lei stessa il GF.