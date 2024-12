Ci dispiace ma siamo costretti a chiudere | In casa RAI la decisione è stata presa: la fiction tra pochi giorni sarà solo un ricordo

Purtroppo gli italiani dovranno dire addio a una delle fiction televisive più amate in assoluto negli ultimi anni. Andiamo a scoprire quando ci sarà questo tragico momento.

La Rai da sempre cerca di accontentare il fedele pubblico che non si stacca mai dal piccolo schermo pur di seguire quanto viene proposto ogni giorno. Il discorso riguarda qualsiasi tipo di programma televisivo: dai quiz ai documentari. La scelta è davvero vasta.

Purtroppo in alcuni casi si prendono delle decisioni sofferte, ma indispensabili. Infatti alcuni programmi vengono messi in disparte a differenza di altri, come per esempio Affari tuoi. Dopo l’addio di Amadeus, Stefano De Martino si sta mostrando all’altezza dell’ardua impresa.

Tutti sono concordi nel dire che sia riuscito a dare un tocco di originalità al programma che da tempo non è stato proposto dagli altri vertici della Rai. Adesso, invece, il pubblico dovrà fare i conti con una notizia che non sarà piacevole.

Secondo quanto riportato sul sito governarelascuola.it sembra che ci siano delle novità nei palinsesti Rai. In poche parole una fiction molto amata dal pubblico italiano anticiperà il finale. Un duro colpo per chi si è affezionato ai protagonisti e alla storia. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Rai, brutte sorprese in arrivo per i telespettatori

La fiction in questione è andata in onda a partire dal 2000 ed è ancora in produzione. Infatti ci sono circa 14 stagioni con 275 episodi, numeri che saranno destinati ad aumentare. L’ideatore è Enrico Oldrini, il quale ha voluto ambientare la storia in Umbria. Fino a poco tempo fa il ruolo fondamentale è stato dato a uno degli attori più noti di sempre.

Poi, dopo anni di lavoro intenso sul set, ha deciso di ritirarsi e la produzione ha deciso di proporre il ruolo a un altro volto amatissimo sia della televisione che del cinema. In questo caso si sta parlando di Raoul Bova, il quale indossa le vesti di un parroco. Questa stagione terminerà il 19 dicembre 2024 in largo anticipo. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

La fiction tra pochi giorni chiuderà la sua 14esima edizione

Altro non è che la fiction Don Matteo 14. Molti sostengono che Raoul Bova sia riuscito a colmare l’assenza di Terence Hill che da anni ha fatto compagnia agli italiani. La nona puntata è prevista martedì 17 dicembre e il 19 dicembre ci sarà l’episodio conclusivo. Rispetto alla stagione precedente lo share è diminuito di poco, ma comunque è un risultato soddisfacente.

Una doccia fredda per chi da anni segue Don Matteo, ma per fortuna gli altri vertici della Rai sanno come intrattenere il pubblico. Infatti sabato 21 dicembre andrà in onda la finalissima di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Un altro programma televisivo che ha dato ottimi risultati in termini di ascolto. Ciò dimostra che ogni scelta fatta dà sempre dei buoni risultati.