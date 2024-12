Maria De Filippi sbotta senza precedenti: “Te l’ho domandato dieci volte” | Tina e Gianni ammutoliti, aria tesa per questo episodio

Maria De Filippi ha perso completamente la pazienza con uno dei partecipanti del suo programma televisivo Uomini e Donne. Andiamo a scoprire cosa è successo nello studio.

Maria De Filippi è considerata una delle migliori conduttrici in assoluto degli ultimi anni. A breve tornerà il sabato sera con C’è posta per te, programma che permette a tante persone di ricucire i rapporti e nella maggior parte dei casi il merito è della conduttrice.

Infatti grazie a lei le persone riescono a osservare determinate situazioni da un punto di vista diverso dal proprio. Ciò accade proprio perché la De Filippi riesce a creare un contatto empatico con il proprio interlocutore. A ogni modo cerca sempre di essere neutrale davanti a determinate dinamiche.

Eppure anche lei qualche volta fa uno strappo alla regola. Durante l’ultima puntata di Amici, per esempio, ha dimenticato di far accomodare un nuovo allievo al banco e stava per andare oltre con la scaletta. È stato il ragazzo a ricordarle di farlo sedere e si è scusata.

Questo dimostra che può capitare di avere una piccola distrazione. D’altronde una donna del suo calibro ha tanto a cui pensare ed è normale che sfugga qualcosa. Poi di recente, davanti a una situazione spiacevole, ha deciso di intervenire. Nella faccenda è coinvolto un partecipante del Trono Classico.

Maria De Filippi non ne può più. Il pubblico sta dalla sua parte

Maria De Filippi non accetta l’idea di vedere degli atteggiamenti sbagliati che si assumono nei confronti di coloro che sono mossi da nobili sentimenti. Nel programma pomeridiano ci sono persone che vogliono davvero trovare l’amore e ci restano male quando assistono a determinate scene.

In questo caso al centro della questione c’è il tronista Michele, noto per essere stato in una precedente edizione un corteggiatore. Dato che è entrato nel cuore dei telespettatori, la redazione gli ha dato la possibilità di trovare l’anima gemella. Tuttavia nelle ultime puntate è stato ripreso dalla conduttrice.

“Io dormo serena”

In poche parole Michele ha avuto una discussione accesa con le sue tre corteggiatrici. Una di loro, Veronica, ha deciso per l’ennesima volta di gettare la spugna perché stufa di vedere Michele non coerente con quello che dice. Essendosi sentita presa in giro, gli ha dato del pagliaccio e lui l’ha invitata più volte ad andare via.

A quel punto Maria De Filippi è stata chiara: “Hai intenzione di andare a riprenderla? Te lo domando 10 volte. Io dormo serena se Veronica non c’è”. Gli ha fatto questo discorso semplicemente perché, qualora dovesse andare a riprenderla, non si dovrà lamentare della reazione delle altre due corteggiatrici.