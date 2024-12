È entrata in una setta | La Toffanin resta di stucco, l’attrice trattiene a fatica il pianto: purtroppo è tutto vero

Silvia Toffanin non ha potuto nascondere le lacrime per ciò che ha ascoltato nello studio di Verissimo. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate degli ultimi anni e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. È una continua conferma ogni qualvolta che arriva il weekend, dove a modo di intervistare tanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti più recenti ci sono stati Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ex protagonisti di Uomini e Donne che da poco sono convolati a nozze. È stato sicuramente un momento toccante perché al pubblico è stato proposto il loro percorso sentimentale dal trono all’altare.

Nello studio sono arrivati anche Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi e Orietta Berti che hanno regalato tante risate al pubblico creando dei simpatici siparietti. Non potevano poi mancare lacrime di commozione.

A tal proposito la Toffanin non è riuscita a nascondere il suo dispiacere quando una delle ospiti ha raccontato un evento molto delicato della sua vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nello studio di Verissimo nessuno riesce a trattenere le lacrime

Lei è una modella e attrice britannica naturalizzata italiana. Nelle sue vene scorre il sangue reale degli Hannover, il casato reale a cui faceva parte la Regina Vittoria. Ha esordito nel grande schermo nel 1993 e da allora ha accumulato una serie di successi.

Ha ottenuto un ruolo rilevante nella serie tv Elisa di Rivombrosa di Cinzia Th Torrini e ha partecipato anche a una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip, condotto in quel periodo da Ilary Blasi. Molti hanno capito di chi si sta parlando.

“Io inizialmente volevo infiltrarmi…e denunciarli tutti”

L’attrice in questione è Jane Alexander, la quale ha parlato del suo libro autobiografico e tra le pagine ha descritto un momento triste legato a sua sorella. Purtroppo anni fa è andata via a causa di un brutto male che non ha mai voluto curare per colpa di una setta di cui faceva parte. “È entrata nella setta e non ci parlammo per quasi due anni…Un giorno mia madre mi disse che stava male…Mi è caduto il mondo addosso…La setta l’aveva convinta che l’avrebbero salvata agli alieni”.

Ha aggiunto che non è mai entrata nella setta per indagare perché le hanno sempre sconsigliato di farlo, dal momento che sono altamente pericolose. Infatti ancora oggi non capisce come sia possibile che la sorella sia stata plagiata al punto tale da rifiutare ogni tipo di cura medica. Tanti sono i commenti di supporto che sono stati lasciati nel post pubblicato nella pagina Instagram del programma televisivo della Mediaset.