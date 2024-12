È arrivato l’ispettore | Negli studi Rai non era mai accaduto, la conduttrice visibilmente preoccupata: al pubblico non è sfuggito questo dettaglio

È calato il gelo in uno studio televisivo della Rai per colpa di un imprevisto. La conduttrice in questione non ha saputo gestire la situazione nei primi secondi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Anche se tutto è organizzato nel minimo dettaglio, capita sempre qualche piccolo imprevisto che può mettere a rischio la buona riuscita di una diretta. Per quanto riguarda le registrazioni, invece, si può tranquillamente tagliare quella parte e andare avanti come se nulla fosse.

In questo caso si ha a che fare con una diretta e, dunque, niente può sfuggire ai telespettatori. Ovviamente sta nella professionalità di chi ha in mano le redini della situazione di trovare una soluzione in tempo reale.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra che in uno degli studi televisivi più famosi della Rai sia accaduto un evento del tutto inimmaginabile. La conduttrice non ha nascosto il suo spavento nel momento in cui ha capito che la situazione non poteva più essere gestita nel migliore dei modi.

Anche i telespettatori sono rimasti in silenzio per un secondo, ma poi tutto è andato a finire nel migliore dei modi. Chi è la famosissima che per le prossime settimane sarà al centro dell’attenzione per quanto accaduto? La risposta è immediata.

Un evento inaspettato ha colto tutti alla sprovvista in Rai

La conduttrice è nata a Venezia il 20 ottobre 1950 e ha esordito come attrice nel piccolo schermo. Ha raggiunto il successo negli anni novanta nei panni di conduttrice e nel suo curriculum ha aggiunto La vita in diretta.

Adesso entra nelle case degli italiani il weekend nel primo pomeriggio e intervista tanti ospiti rendendo il tutto una piacevole conversazione. Proprio per questo motivo ha ottenuto il soprannome di Signora della Domenica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

“Che paura…Mamma mia”

Lei non è altro che l’inimitabile Mara Venier, da anni al timone della conduzione di Domenica In. Nella puntata di domenica 8 dicembre fra gli ospiti non potevano mancare i Ricchi e Poveri che hanno parlato del brano musicale nell’ultimo Festival di Sanremo che ha riscosso un grande successo. Nel frattempo nello studio in punta di piedi è arrivato un uomo che ha spaventato la conduttrice.

“Che paura, Walter! Mamma mia! E’ arrivato il nostro ispettore di studio quatto quatto”, ecco come ha esordito la Venier quando accanto a lei a un tratto è apparso l’ispettore di studio. Come se non bastasse ha fatto la richiesta agli assistenti di abbassare l’aria condizionata. I Ricchi e Poveri hanno fatto una battuta sostenendo che a breve avrebbe nevicato. Alla fine tutto è andato per il verso giusto, nonostante il piccolo imprevisto.