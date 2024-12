Gaffe per Maria De Filippi: “Scusatemi” | Non è la prima volta che succede, il pubblico si spazientisce

Maria De Filippi ha lasciato tutti a bocca aperta per un gesto che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire cosa è successo nello studio di Amici.

Nella puntata andata in onda domenica 8 dicembre ci sono stati dei colpi di scena che hanno lasciato di stucco il pubblico. Da anni i telespettatori seguono le vicende della scuola più seguita d’Italia perché gli allievi cercano di rendere la propria passione un lavoro a tutti gli effetti.

Quando si ottiene un banco non bisogna darlo per scontato, dato che c’è sempre qualcuno capace di convincere i giudici mettendo in risalto il proprio talento nel ballo o nel canto. Purtroppo l’allievo di Lorella Cuccarini, Diego, ha dovuto salutare i compagni d’avventura perché non ha vinto una sfida con un giovane cantante.

Tempo fa Diego ebbe dei problemi con Rudy Zerbi (il suo primo maestro), il quale durante un collegamento telefonico gli riferì di avere in mente una sostituzione perché ha sempre avuto posizioni basse nella classifica di gradimento. Per questo motivo comunicò il suo voler andare via, ma poi cambio idea. A nulla è servito così ora ha fatto le valigie.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra che una volta uscito dallo studio la conduttrice si sia dimenticata di fare una cosa ed è stata ripresa per rimediare alla piccola distrazione. Ma cosa avrà mai combinato? Andiamo subito a scoprirlo.

Maria De Filippi chiede scusa a tutti

Tutti sono concordi nel dire che Maria De Filippi sia una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità, in quanto riesce a trovare in modo di comunicare con il proprio interlocutore. Ciò è confermato dal fatto che nello studio di C’è Posta per Te tanti rapporti vengono ricuciti grazie al suo intervento.

Con i suoi programmi televisivi riesce a tenere incollati davanti al televisore tantissimi italiani, chiaro segno che non ne sbaglia una. Eppure anche lei qualche volta può combinarne una. Ecco cosa è successo davanti alle telecamere del talent show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Scusatemi, scusami mi ero dimenticata”

In poche parole Diego ha avuto la possibilità di salutare i compagni di classe per poi andare via. In quel momento la conduttrice avrebbe dovuto fare accomodare il nuovo arrivato, Mollenbenk, tra i banchi, ma si è dimenticata e stava andando avanti con la scaletta.

È stato il nuovo allievo a farle segno e lei non ha esitato a scusarsi per la distrazione avuta. Per i fan non è successo assolutamente nulla, in quanto può capitare a tutti di dimenticare qualcosa per via dei vari impegni a cui pensare. Una donna del suo calibro è ampiamente giustificata.