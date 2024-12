Mediaset, conduttrice vittima di un INCIDENTE stradale: “Un motorino mi ha investita” | Ecco come sta ora e quali sono le sue condizioni

Un noto personaggio del mondo dello spettacolo ha vissuto degli attimi di panico a causa di terzi. Andiamo a scoprire di chi si tratta e come sta adesso dopo l’incidente stradale.

Purtroppo quando si cammina per strada bisogna sempre avere gli occhi aperti e non abbassare mai la guardia. Basterebbe un secondo per fare i conti con spiacevoli situazioni, ragion per cui non deve mai calare l’attenzione.

Questo discorso riguarda soprattutto coloro che circolano a piedi senza fare ricorso a dei mezzi di trasporto. Purtroppo la percentuale degli incidenti stradali in Italia non è confortante. Secondo l’Istat nel 2023 sono morte 3.039 persone e 224.634 feriti. Un lieve aumento rispetto al 2022.

Nel 2023 le vittime sono aumentate da quando si utilizzano i monopattini e le biciclette elettriche. Per quanto riguarda i pedoni il discorso è diverso, in quanto la percentuale è sempre la stessa più o meno.

A tal proposito un noto personaggio televisivo ha voluto condividere con i follower sui social un incidente stradale che la coinvolto in prima persona.

Un volto noto della Mediaset è stato investito. I fan sono preoccupati

Il personaggio televisivo in questione di recente ha condotto uno dei reality più amati del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di una donna, nata a Foggia nel 1965. Ha una laurea in Lingue con 110 e lode ed è anche attrice e scrittrice. È stata anche in politica e ha vinto un reality durante l’edizione che ha lanciato Belen Rodriguez.

Si è sempre impegnata per il movimento per i diritti della comunità LGBT e ha collaborato per diversi quotidiani come l’Unità, Liberazione e Radio Capital. Ha anche intrapreso una carriera di attrice e il primo film risale al 1991 ed era diretto da Paolo Breccia. Molti avranno capito di chi si tratta.

“Mi sono molto arrabbiata”

Stiamo parlando di Vladimir Luxuria, la quale ha vissuto delle ore difficili perché è stata investita di recente nel suo quartiere: “Stavo attraversando la strada sulle strisce pedonali e a un certo punto un motorino ha sorpassato sulla doppia striscia continua tutte le auto in coda e mi ha investita…Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e non mi sono fatta niente”.

Attimi di panico per l’opinionista di pomeriggio 5. “Mi sono molto arrabbiata perché se al posto mio ci fosse stato un bambino le cose sarebbero potute essere molto più gravi“. Non ha nascosto di essere tentata dal voler fare una denuncia, ma poi ha cambiato idea perché chi ha causato l’incidente ha confessato di essere stanco e un padre di famiglia.