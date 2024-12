Bufera al Grande Fratello: “Me ne vado” | Signorini costretto ad intervenire di notte, il concorrente non ci ripensa

In queste ore i telespettatori hanno saputo che uno dei concorrenti vuole andare via. Sta succedendo un qualcosa di inimmaginabile.

Questa settimana ci sarà il doppio appuntamento con il Grande Fratello, da un momento che andrà in onda sabato 7 dicembre. Gli altri vertici della Mediaset hanno deciso ciò perché non ci sarà la puntata di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Una scelta dettata dal fatto che in questo modo gli ascolti potrebbero migliorare a differenza di qualche sabato fa. A prescindere da tutto le dinamiche che si creano all’interno della casa incuriosiscono il pubblico.

Fino a qualche giorno fa era al centro dell’attenzione Helena Prestes, alle prese con Shaila Gatta. Per ora sembra che tutto stia andando bene tra loro. Per qualcun altro non si può fare lo stesso discorso.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che uno dei concorrenti non stia passando un bel periodo e per questo motivo sta valutando l’idea di lasciare la casa. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Un concorrente del Grande Fratello vuole andare via

Lui è un idraulico di professione ed è molto debito al suo lavoro. È nato nel 2000 ed ha origini toscane. È figlio di un facoltoso imprenditore del settore dell’abbigliamento e allo stesso tempo è molto affascinante. Si reputa una persona all’antica ed è molto legato alla famiglia.

Ha avuto modo di avvicinarsi a Mariavittoria Minghetti, anche se ultimamente le cose tra i due non stanno andando bene. Sembra che lei abbia messo gli occhi su qualcun altro. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Basta. Non può andare avanti così”

Lui non è altro che Tommaso Franchi, il quale pare che non abbia intenzione di accettare l’avvicinamento di Maria Vittoria con Alfonso D’Apice, l’ex fidanzato di Federica Petagna. Alfonso riferisce di vedere la ragazza solo come un’amica, ma ciò non basta.

Tommaso non crede alle sue parole e davanti alle telecamere ha esordito in questo modo: “Se devo stare così basta…Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico…Devo restare per vedere come va a finire? Lo vedrò da fuori…Non posso restare e stare in questa maniera“. Per quanto riguarda Alfonso, non ha espresso una buona opinione perché a parer suo sembra che stia facendo il tentatore. Ironicamente ha riferito che forse ha confuso il programma televisivo con un altro.