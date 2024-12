Alfonso, per te niente PONTE e torni in diretta | Il Grande Fratello cambia giorno: ecco quando andrà in onda

Il Grande Fratello cambierà giorno per la prossima e imminente diretta. Su canale 5 in prima serata, ma con questa variazione voluta dagli alti vertici della Mediaset.

Il Grande Fratello è il reality più longevo d’Italia, in quanto ha sempre entusiasmato i telespettatori al punto tale da farli restare incollati davanti al piccolo schermo. Il merito è senza dubbio dei concorrenti che si mettono in gioco davanti alle telecamere.

In queste ore la protagonista indiscussa è sicuramente Helena Prestes, alle prese con un gruppo che si sta rivelando ostile nei suoi confronti. Shaila Gatta è quella che si sta esponendo di più e non è stata fermata da nessuno se non da Luca Calvani.

Durante l’ultima diretta Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno chiesto Javier Martinez perché non è intervenuto durante una delle discussioni più accese tra le donne e lui ha risposto che in effetti avrebbe dovuto farlo. Alfonso Signorini ha ripreso anche Luca Giglioli per alcune frasi dette alle spalle della ragazza.

Come se non bastasse emerso che anche Jessica Morlacchi non ha alcuna intenzione di far avvicinare a lei Helena. Sul web c’è chi sta dalla parte della brasiliana e chi sta dalla parte del gruppo, stanco ormai delle sue continue provocazioni. Nonostante tutto l’attenzione da qualche ora è stata focalizzata su altro.

Grande Fratello, in arrivo delle novità

Nei giorni passati gli alti vertici della Mediaset non erano per niente entusiasti dei risultati portati a casa in termini di ascolto. Di conseguenza sono stati presi dei provvedimenti, con la speranza di ribaltare la situazione. Quando il Grande Fratello è andato in onda qualche sabato fa non ha avuto la meglio contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Per questo motivo l’appuntamento del sabato è stato cancellato e si è parlato, secondo quanto riportato sul portale televisivo davidemaggio.it, delle sorti del reality per evitare di avere ulteriori batoste. Ora, invece, pare che ci siano dei nuovi aggiornamenti.

Cambio programma voluto dalla Mediaset

“Canale 5 si accende e posiziona il raddoppio del Grande Fratello”, ecco la notizia riportata sul sito lanostratv.it. In poche parole di Grande Fratello tornerà sabato in prima serata per un motivo preciso, ovvero l’assenza dello show condotto da Milly Carlucci sulla Rai il 7 dicembre. In questo modo la percentuale di ascolti potrebbe aumentare.

Non è chiaro perché lo show salterà un turno per poi proporsi nuovamente sabato 14 dicembre con la semifinale. I fan del Gf non possono cantare subito vittoria perché si tratta di un caso eccezionale, dal momento che dalla settimana prossima per Alfonso Signorini è previsto solo il lunedì, almeno per il momento, per entrare nella casa degli italiani.