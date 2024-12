Devi tornare al GF, è la volta buona | Signorini non perde tempo e ingaggia la QUEEN per il reality, da lunedì in casa

Nella casa del Grande Fratello arriverà a breve un nuovo concorrente che già sta facendo discutere. Ha già intrapreso quest’esperienza televisiva in passato. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La puntata di lunedì 2 dicembre è stata ricca di colpi di scena. La protagonista assoluta della serata è stata senza dubbio Helena Prestes, la quale ha dovuto fare i conti con l’intero gruppo che si è schierato contro. Chi si è esposta di più è stata Shaila Gatta che ha scatenato il web per via di un atteggiamento del tutto inappropriato.

A seguire Jessica Morlacchi ha fatto intendere, senza giri di parole, che non ha alcuna intenzione di avere a che fare con Helena perché la reputa falsa e calcolatrice. Poi Luca Giglioli è stato ripreso da Alfonso Signorini per aver speso delle parole poco carine nei suoi riguardi.

L’unico che ha cercato di difenderla dagli attacchi del gruppo è stato Luca Calvani mentre Javier Martinez non ha mosso un dito e le opinioniste glielo hanno fatto notare. Infine Helena ha scritto una lettera per Lorenzo Spolverato.

Come se non bastasse è saltato fuori che due già si conoscevano prima di entrare nella casa, ma non si sono mai incontrati di persona. Nel frattempo non sono mancati dei nuovi ingressi, ma uno in particolare ha entusiasmato i fan del reality.

Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello

Al Grande Fratello sono arrivati ben 5 concorrenti: Maria Monsè e la figlia Perla Maria da poco diciottenne, Zeus Di Palma, Bernardo Cherubini (fratello maggiore di Lorenzo Jovanotti), Emanuele Fiori e Chiara Cainelli.

Inoltre sulla pagina Instagram @giuseppeporro.it pare che a breve arriverà un altro concorrente già noto al Grande Fratello. Si tratta di una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Un ritorno tanto atteso dopo anni di assenza

Lei non è altro che Stefania Orlando, conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice italiana. Ha debuttato negli anni 90 come valletta per poi approdare in Rai conducendo I fatti vostri e Lotto alle Otto. Nel 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip ed era molto in sintonia con Tommaso Zorzi, ovvero colui che ha portato a casa la vittoria.

Subito dopo ha partecipato a Tale e Quale Show dove ha mostrato le sue grandi doti canore. Non a caso in passato ha intrapreso anche la carriera di cantante e interpretando cover di canzoni di vari generi. Adesso avrà modo di rimettersi in gioco nella casa più spiata dall’Italia.