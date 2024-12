Caos ad Amici: “Voglio un provvedimento per lei” | Accade l’impossibile in studio e la De Filippi resta inerme, mai successo prima

Ad Amici è accaduto un evento del tutto inaspettato durante l’ultima puntata andata in onda nel weekend. Andiamo a scoprire la richiesta fatta a Maria De Filippi.

Ad Amici le sorprese non finiscono mai e nella maggior parte dei casi al centro dell’attenzione ci sono i maestri. Da un lato abbiamo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli mentre dall’altro Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandro Celentano.

Spesso tendono a discutere per opinioni diverse sugli allievi e non fanno altro che portare avanti il tutto per un tempo abbastanza prolungato. Questo non accade solo davanti alle telecamere della puntata della domenica, ma anche nel pieno della settimana.

Durante la fascia del daytime i fan hanno la possibilità di seguire le dinamiche che avvengono nella casetta e nella sala prove. A volte si collegano telefonicamente i maestri per fare delle comunicazioni.

Nell’ultima settimana uno dei maestri ha voluto ricorrere a questo strumento per rendere partecipe un allievo in particolare delle sue intenzioni. Il tutto non è passato inosservato a tal proposito è stata fatta una richiesta alla conduttrice.

Amici, una richiesta mai fatta fino a oggi

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it è stato riportato nei minimi dettagli un episodio avvenuto durante i primi minuti della puntata del 1° dicembre 2024.

Andando nello specifico, è stata coinvolta Lorella Cuccarini che ha deciso di intervenire per esprimere un suo parere. Non ha usato filtri, ragion per cui ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Ti dovresti vergognare”

“Spero che tu ti possa vergognare anche solo un attimo di quello che hai fatto in questa settimana. Hai praticamente fatto vessazioni su questo ragazzo. Non l’hai fatto parlare, hai parlato solo tu”, ecco cosa ha detto Lorella Cuccarini ad Anna Pettinelli durante la sfida dell’allievo Luk3. Ha fatto riferimento a una puntata del daytime in cui la Pettinelli ha mostrato gli sfidanti al ragazzo. Quest’ultima ha iniziato a parlarle sopra e la situazione è degenerata.

La Cuccarini ha chiesto un provvedimento disciplinare per la collega, ma da De Filippi è rimasta senza parole perché non ha mai ricevuto una richiesta simile fino ad ora. Poi ha proseguito: “Non te lo permetto più. Se vuoi il tuo momento di protagonismo chiama me e te le abbasso io le penne, non te la prendi con i ragazzi”. Insomma, la maestra di canto è stata una furia perché non tollera vedere i propri allievi subire una pressione psicologica continua. Come andranno a finire le cose? I telespettatori sostengono che la faccenda non finirà qui.